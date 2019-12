23 yıldır komadaydı ama her şeyin farkındaydı

Belçika’da yaşayan Rom Houben, 26 yıl önce bir trafik kazası geçirdi ve tamamen felç oldu. 23 yıl boyunca koma halindeydi, ancak tüm bu süre içinde çevresinde olan biten her şeyin bilincindeydi.



Doktorlarının Houben’in tüm konuşmaları duyduğunu ve anladığını öğrenmesiyse ancak üç sene önce mümkün oldu!



Şimdi 46 yaşında olan Houben’in, her şeyi anladığını doktorlara anlatabilmesi imkânsızdı. Doktorlar komadayken bir dizi testle Houben’in bilincinin yerinde olmadığı sonucuna vardı. Ancak üç yıl önce uygulanan yüksek teknolojili taramalar, Houben’in beyin fonksiyonlarının tamamen normal şekilde işlediğini gösterdi.



Houben o anı ‘ikinci doğumu’ olarak tanımlıyor. O andan beri uygulanan tedaviler, Houben’in bilgisayar aracılığıyla kendini ifade edebilmesini sağladı. Eskisi gibi yatağa bağlı olsa da artık çevresiyle iletişim kurabilen Houben, “Tüm o sürede daha iyi bir yaşam hayalini kurdum. Hayal kırıklığı, hissettiklerimi anlatmaya yeterli bir ifade değil” diyor.



‘Kurtarıcı’ nörolog anlatıyor



Houben yatağına monte edilmiş özel cihaz sayesinde yatarken kitap okuyabiliyor, “Okumak, bilgisayar aracılığıyla arkadaşlarımla konuşmak ve insanlar ölü olmadığımı bildikleri için hayatın tadını çıkarmak istiyorum” diyor.



Houben’in hikâyesi, kendisini ‘kurtaran’ nörolog Dr. Steven Laureys’in kaleme aldığı bilimsel bir makaleyle duyuruldu. Dr. Laureys, dünyanın başka yerlerinde de benzer komalar olduğuna inanıyor ve yeni çalışmasında Houben vakasından yola çıkarak ‘bitkisel hayat’ sınıflandırması yapılan çok sayıda hastaya yanlış teşhis konulduğuna dikkat çekiyor. Laureys, “Bir insana ‘bilinci kapalı’ damgası yapıştırılınca bir türlü yakasını kurtaramıyor. Her yıl yüz binlerce kişi ağır beyin travması geçiriyor. Yaklaşık beşte biri üç hafta ya da daha uzun süre komada kalıyor, bir kısmı ölüyor, bir kısmı iyileşiyor. Ortalama yüzde 3-5’i de orta seviyede kalıyor. Yaşamaya devam ediyor ama asla geri dönmüyor” diyor.