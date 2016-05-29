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Dünya

Evcilleştirdikleri ayı ile 23 yıldır beraber yaşıyorlar

Stephan, ev işlerine yardım ediyor, uzanıp televizyon seyrediyor

29 Mayıs 2016 19:40

Rusya’da Svetlana ve Yuriy Panteleenko çifti Stephan adını verdikleri ayıyla 23 yıldır yaşıyorlar. Stephan isimli ayı ev işlerine yardım ediyor, kanepede uzanıp televizyon seyrediyor.

Daily Mail’in haberine göre, 2.1 metre uzunluğunda olan Stephan çiftin evinde yaşıyor, onlarla birlikte aynı koltukta oturup televizyon keyfi yapıyor.

Çift, zaman zaman bahçe sulama gibi ev işlerinde kendilerine yardımcı olduğunu söyledikleri Stephan’ı doyurmak için günde ortalama 25 kilo taze balık, sebze ve yumurtayla besliyorlar.

Panteleenko çifti ayılarının oldukça sosyal ve insancıl olduğunu anlatıyor. Öyle ki Stephan sahiplerine sarılarak, onlara sevgi gösterisinde bulunuyor. Stevtlana, “Stephan’ın en sevdiği şeylerden biri bize sarılarak televizyon izlemek” diyor. Stephan futbol maçlarını izlemekten büyük keyif alıyor.

Yavruyken annesini kaybeden Stephan’ı avcılar ormanda bulduğunda zavallı hayvan çok kötü bir durumdaymış. Düşünülenin aksine Stephan’ın hiç sinirli olmadığını anlatan çift, ayının kendilerini hiç ısırmadığını söylüyor.

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