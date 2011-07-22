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Politika

23 YIL SONRA İLK ZİYARET ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2011 16:23

-23 YIL SONRA İLK ZİYARET ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile 22-24 Kasım'da, Kraliçe II. Elizabeth'in daveti üzerine İngiltere'ye devlet ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Kraliçe II. Elizabeth'in davetine icabetle eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte, 22–24 Kasım'da İngiltere'ye devlet ziyaretinde bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün ziyaret sırasında Buckingham Sarayı'nda misafir edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''7. Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in 1988 yılında gerçekleştirdiği ziyaretten 23 yıl sonra Türkiye'den İngiltere'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak olan bu ilk resmi ziyaret, aynı zamanda Kraliçe II. Elizabeth'in 13–16 Mayıs 2008 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin iadesi niteliğini taşımaktadır. Kraliçe II. Elizabeth, ülkemizi daha önce, 5. Cumhurbaşkanı merhum Cevdet Sunay'ın 1967 yılında İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretin iadesi maksadıyla 1971 yılında da ziyaret etmişti.''

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