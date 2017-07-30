T24 LogoT24 Logo
Çevre

23 yıl önce diktiği çınarına sarıldı: O zaman dalga geçenler şimdi gölgesinde serinliyor

Uzmanlar, betonlaşmanın sellere yol açtığını vurguladı

30 Temmuz 2017 10:33

İstanbul’u 9 günde 2 kez vuran yağışların ardından ‘betonlaşma’ sorgulanırken, Bağcılar Belediyesi’nin “Gönül Bağı Projesi” üyelerinden 69 yaşındaki Temel Güven yeşil sevgisiyle genç kuşaklara örnek oluyor. Emeklilik günlerini mahallesine 23 yıl önce diktiği çınarların gölgesinde geçiren Güven, “Arkadaşlarım ‘Bu işler sana mı kaldı?’ diyerek dalga geçtiler. Şimdi bu sıcaklarda ağaçların altında serinliyorlar” diyor.

İstanbul önce 18 Temmuz’da aşırı sağanak yağış altında sulara gömüldü. Tam 9 gün sonra ise bu kez dolu yağışı ve fırtına 20 dakikada megakente felaketi yaşattı. Her 2 afet sonrasında da İstanbul adeta felç oldu, hayat durdu. İklim değişikliğine dikkat çeken uzmanlar, kentte betonlaşma ve yeşil alanlardaki azalmanın yağmur sularının toprakla buluşmasına engel olduğunu ve sellere yol açtığını vurguladı.

Fotoğraf: Habertürk

Haberin tamamı Habertürk'te.

ETİKETLER

Çınar ağacıhabergölgeserinlemekbetonlaşmaselhava olaylarıİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24