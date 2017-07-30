23 yıl önce diktiği çınarına sarıldı: O zaman dalga geçenler şimdi gölgesinde serinliyor

İstanbul’u 9 günde 2 kez vuran yağışların ardından ‘betonlaşma’ sorgulanırken, Bağcılar Belediyesi’nin “Gönül Bağı Projesi” üyelerinden 69 yaşındaki Temel Güven yeşil sevgisiyle genç kuşaklara örnek oluyor. Emeklilik günlerini mahallesine 23 yıl önce diktiği çınarların gölgesinde geçiren Güven, “Arkadaşlarım ‘Bu işler sana mı kaldı?’ diyerek dalga geçtiler. Şimdi bu sıcaklarda ağaçların altında serinliyorlar” diyor.

İstanbul önce 18 Temmuz’da aşırı sağanak yağış altında sulara gömüldü. Tam 9 gün sonra ise bu kez dolu yağışı ve fırtına 20 dakikada megakente felaketi yaşattı. Her 2 afet sonrasında da İstanbul adeta felç oldu, hayat durdu. İklim değişikliğine dikkat çeken uzmanlar, kentte betonlaşma ve yeşil alanlardaki azalmanın yağmur sularının toprakla buluşmasına engel olduğunu ve sellere yol açtığını vurguladı.

Fotoğraf: Habertürk

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