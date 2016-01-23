Uğur Mumcu'nun katledildiği arabası anıt oldu

Eskişehir'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan, Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği, enkaza dönüşen 06 YR 245 plakalı otomobilinin de sergilendiği Uğur Mumcu Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Radikal'in haberine göre Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki 'Uğur Mumcu Parkı'nın açılışına Büyükşehir Belediyesi Başykanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı.

"Tam 23 yıl geçti, aydınlatılamadı"

CHP Grup başkan Vekili Levent Gök törende yaptığı konuşmada, "Bundan tam 23 yıl önce Uğur Mumcu'nun sevgili eşinin ve çocuklarının yüreğinde derin acılar bırakan bir bomba, aslında bugünde görüyoruz ki sadece Uğur Mumcu'nun sevgili ailesini değil, tüm Türkiye'de, hepimizde derin acılar bıraktı ve bırakmaya devam ediyor. O gün patlayan bomba sadece Uğur Mumcu'nun şahsına değil Türkiye demokrasisine bir suikasttı. Bu suikastın üzerinden tam 23 yıl geçti bu olay aydınlatılamadı" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de "23 yıl önce, yine böyle soğuk bir günde, evinin önünde arabasına bindiği anda Uğur Mumcu'yu alçakça, haince bir suikastla bizden koparmışlardı. Odunpazarı, Tepebaşı ve Büyükşehir belediyelerinin katkılarıyla meydana getirdiği bu parktaki anıt dünyada eşi olmayan bir anıt. İşlenen bir cinayetin ve Uğur Mumcu'ya yapılan haince, alçakça saldırının insanın insana yapabileceği kötülüklerin ne kadar sonsuz olduğunu somut bir şekilde ortaya koyan bir anıt" diye konuştu.

"Neler yaşayacağımızı bir bir anlattı"

Güldal Mumcu da konuşmasında, Uğur Mumcu anısına yapılan parktan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Aradan 23 yıl geçmesine rağmen Uğur Mumcu'yu öldürenlerin kim olduğuna dair net bir sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Güldal Mumcu şöyle dedi:

"23 sene önce bugün 23 Ocak'ta gene aynı gün Cumartesi günü Uğur'un arabası evinin önünde park halinde dururken bilemiyoruz hangi saat, hangi zaman arabasına yerleştirilen bomba 24 Ocak günü, yani yarın gene karlı bir günde, bugün olduğu gibi infilak etti ve Uğur Mumcu'yu aramızdan aldı. O günden bugüne 23 yıl geçti, 23 yıl boyunca hukuki mücadele yaptık. Olayların aydınlanması ve açığa çıkması için yılmadan uğraştık. Bir dava açıldı. O davanın sonucunda bazı katiller yakalandı. Fakat Uğur Mumcu'yu öldürenlerin kim olduğuna dair tam net bir sonuca ulaşamadık. Yakalananlar arasında ve zanlı olarak bilinenlerden bir tanesi yakalanmadı. Bombayı koyan olduğunu söylediler, kod adı Cihan'dı, adı Oğuz Demir'di ve hala firarda ya da akıbetini bilmiyoruz. O ortada yok ve onun için bizim davamız hala açıkta. Nedenini bilmiyoruz. Kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Bunu açıklamak için uğraş vermemize rağmen net bir sonuca da ulaşmış değiliz. Uğur Mumcu bir gazeteciydi biliyorsunuz. Bir gazeteci sadece ve sadece halkın bilgilenme hakkı için gerçekleri halka duyuran bir insandır. Uğur da yılmadan öğrendiklerini halkın bilgilenme hakkı gereği yılmadan yazdı. Tabi bu yazdıkları herkesi rahatsız etti. Bu gün yaşadıklarımızın başımıza geleceğini ve neler yaşayacağımızı hepsini bir bir anlattı. O bir kahin değildi, müneccim hele hiç. Ama gerçekleri araştırdığı için bugün olacaklara, ışık tutan bilgilere ulaşmıştı. Bütün bunları paylaştı. Bunları paylaştığı içinde öldürüldü. Onu öldüren zihniyetle bugün gazetecileri hapiste tutan zihniyet aynı zihniyettir. Onun davasını açığa çıkartmayan onunla ilgili hukuk sürecinde yaşanan birçok aksaklıklarda, adaletsizliğin ortaya sergilendiği anlayışla, 23 yıldır bu anlayışla mücadele ediyoruz. Bu anlayışla bugün sergilenen hukuksuzluk aynı anlayıştır. Ne yazık ki 23 yıldır Uğursuz yıllar yaşıyoruz. Onun öldürüldüğü günden bu güne saysam, saymayı istemiyorum, yüreğinizi ve zihninizi daha fazla örselemek ve acıtmak istemiyorum, o kadar çok vatandaşımız, insanımız, annemiz, babamız kardeşimiz öldü ki yüreğimiz kan ağlıyor. O uğursuz yıllardan bugüne 23 yıl geçti ama onun sözleri ile 'Bunca dökülen kan ve gözyaşından geleceğe özgürlük ve barış çiçekleri ulaşsın istiyoruz' diyordu. Ben bu temennimi söylüyorum."

Beyaz güvercin otomobilin üstünden ayrılmadı

Yapılan konuşmaların ardından ilk olarak seramikten yapılan Uğur Mumcu Parkı anıt duvarın, ardında da Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği bombalı saldırıda enkaza dönüşen otomobilin bulunduğu kaidenin açılışı yapıldı. Güldal Mumcu ve yanındakiler açılış kurdelesini kestikten sonra kaideye kırmızı karanfil bıraktı, beyaz güvercinler uçurdu. Bir güvercin uçmayarak uzun süre otomobilin önünde durdu. Güldal Mumcu, parkta açılan Uğur Mumcu fotoğraf sergisini de gezdi.