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23 yaşındaki genç, yaşamına son verdi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde 23 yaşındaki Mehmet Sarıkaya, girdiği bunalım sonucu, evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi

13 Eylül 2017 19:33

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi İlçesi\'nde 23 yaşındaki Mehmet Sarıkaya, girdiği bunalım sonucu, evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi.
Develi İlçesi Soysallı Mahallesi\'nde bugün meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Mehmet Sarıkaya, evinin balkonunda kendini astı. Ailesi tarafından su borusuna asılı bulunan  Sarıkaya, yakınlarınca hemen indirildi. İhbar üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Sarıkaya\'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Sarıkaya\'nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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