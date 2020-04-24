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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocuklar öldürüldü!

10 yaşındaki Rojin Ece, vurularak yaşamını yitirdi

24 Nisan 2020 10:01

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'den geldiği ileri sürülen merminin isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma sonucu geldiği ileri sürülen mermi, sınıra yakın Yeşilkent Mahallesi'ndeki Rojin Ece (10) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ece, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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