23 Nisan Çocuk Bayramı kutlanıyor

Anıtkabir'deki tören saat 09.10'da başladı. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki devlet protokolü, Anıtkabir'i ziyaret etti.Törene TBMM Başkanı Toptan'ın yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekili katıldı.Toptan, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Toptan, daha sonra Misak-i Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Köksal Toptan, "Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 89. yıldönümünde sarsılmaz inanç ve bağlılıklarımızı bir kere daha sunmak üzere Başkanlık Divanı üyelerimiz ve milletvekillerimizle huzurlarındayız. Milli iradeyi temel alarak kurduğun Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin kaderine el koymuş, milli mücadelemizi yönetmiş, Cumhuriyet'i ilan etmiş ve devrimleri gerçekleştirmiştir.Bizlere emanet ettiğin Cumhuriyeti, ilkelerinin rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yolunda inançla ilerliyoruz. TBMM, kurduğun Cumhuriyeti Anayasa'da ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti nitelikleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır.Milletimiz için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olan, aynı zamanda çocuklarımıza bayram olarak armağan ettiğin bu anlamlı günde sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz ruhun şad olsun."Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Birinci Meclis üyesi Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının seslendirilmesiyle başladı.TBMM Başkanı Toptan, törende yaptığı konuşmada, "Burası bağımsızlığın kazanılması ve vatanın kurtarılması için mücadele veren kahramanların güçlerini birleştirdikleri, milletten aldıkları yetkiyle ülkenin kaderine el koydukları yerdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan başlatıp bağımsızlık mücadelesini Erzurum ve Sivas kongreleriyle adım adım örgütlediği Meclisimizin açılmasında da milletimizin tek vücut haline geldiği yerdir" dedi.Törenin ardından Ankara Kulübü seğmenleri gösteri yaptı.Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM üyeleri katıldı.TBMM Başkanı Köksal Toptan, Meclis'in açılışının 89. yıldönümü nedeniyle kutlamaları kabul etti.TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen kabule, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri,YÖK Başkanı Prof Dr. Yusuf Ziya Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Koca, Ankara Valisi Kemal Önal, Basın Yayın Enformasyon GenelMüdür Vekili Salih Melek, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi,üniversitelerin temsilcileri, bürokratlar ve Meclis çalışanları katıldı.Dün gece boyunca TBMM Genel Kurulu'nda oturma eylemi yapan DTP'li milletvekilleri, "AK Parti'yi protesto" gerekçesiyle Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreninden sonra kutlamalara da katılmadılar.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, kutlamaları beklerken Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile sohbet etti, yanına gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ile de selamlaştı.Başbuğ, daha sonra protokolde yerini alan Başbakan Erdoğan ile tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Kutlamalara ilk gelen lider MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli oldu. CHP Genel Başkanı Baykal yerini aldıktan sonra yanında bulunan Başbuğ ile tokalaşıp kısa süre sohbet etti.Başbakan Erdoğan ile ana muhalefet partisi genel başkanı Baykal'ın el sıkışmaması da dikkati çekti. Protokolün yerini almasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Toptan, kutlamaları kabul etti.Köksal Toptan, kutlamaların bitiminde basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Toptan, gazetecilerin gündeme ilişkin soru sorma isteğini, "Bugün bayram..." diyerek geri çevirdi.Başbakan Erdoğan ve Baykal da kutlamaların ardından gazetecilerinsorularını yanıtsız bıraktı.TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.Birleşimin açılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM Başkanı Toptan ile Meclis'te grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkanları konuşacak.Toptan, saat 19.30'da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verecek.TBMM Ön Bahçesi'nde 21.00-21.30 saatleri arasında havai fişek ve lazer gösterisi yapılacak.Resmi daireler, özel kuruluşlar, müesseseler, askeri birlikler, kurum ve karargahlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılacak, gece ise ışıklandırma yapılacak.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya İlköğretim Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası öğretmenlerle fotoğraf çektiren Gül'ün önünde duran öğretmenlerden biri düşme tehlikesi atlattı; Gül öğretmene kolundan tutarak yardımcı oldu.Okuldan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Konutu'nun okula çok yakın olduğunu hatırlatarak, "Her gün bu okulun, bu güzel, neşeli sesleriyle yaşıyorum. Biliyorsunuz buraya çok yakın oturduğumuz için buranın güzel çocuklarının seslerini, kuş sesi gibi her gün onları diliyorum. Dolayısıyla bugün de 23 Nisan onların, hepimizin bayramı olunca onlarla beraber olmak gerçekten hepimize çok neşe, ümit verdi" dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri dolayısıyla bazı noktalar trafiğe kapatılacak.Anıtkabir'de saat 08.00'da yapılacak törenler nedeniyle, saat 07.30'dan itibaren Gençlik Caddesi'nin Tandoğan Kavşağından geliş istikametinin sağ şeridi ile Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi'ne gidiş istikametinin sağ şeridi, tören boyunca trafiğe kapalı tutulacak.Birinci TBMM binasında tören saat 10.00'da yapılacağından, saat 09.30'dan itibaren Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Baruthane kavşağı-Ulus kavşağı arasındaki yol, törenlerin sonuna kadar trafiğe kapalı olacak.19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen tören öncesi Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, beraberinde Ankara Valisi Kemal Önal, Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile üstü açık tören arabasıyla stadyumda tur atarak vatandaşları ve çocukları selamladı, bayramlarını kutladı.Daha sonra İstiklal Marşı ile tören başladı ve TRT Çocuk Korosu, 23 Nisan şarkıları söyledi. Öğrencilerin "ant" içtiği törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi İbrahim Veli ve Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu öğrencisi Berfin Sümengelen'in sunuculuğu üstlendiği törende, asker kıyafetli Cebeci İlköğretim Okulu öğrencisi Ömer Lütfü Erkan'ın sempatik hareketlerle okuduğu "Atatürk" başlıklı şiir, izleyicilerden büyük alkış topladı.Jandarma Bandosunun kısa bir konser vermesinin ardından seremoni ve tören geçişi başladı. Engelli öğrenciler ile Serebral Palsili (Beyin Felçli) İlköğretim Okulu öğrencilerinin protokol tribünü önünden geçerken verdikleri selama, Çelik ve protokoldekiler el sallayarak karşılıkta bulundu.Tören geçişi ve gösteriler sırasında, protokol tribünlerinin karşısındaki tribünlerde yer alan öğrenciler, ellerindeki kartlarla çeşitli mesajlar içeren yazı, motif ve şekillerle "fon" oluşturdu. Öğrencilerin oluşturdukları fonlarda, "89. yıl kutlu olsun", "Sigaranı söndür yüzümü güldür", "Eğitim her engeli aşar", "Enerjini boşa harcama", "Nisan yağmurları, Mayıs çiçekleri getirir", "Kalbiniz için harekete geçin", "Kalbiniz sizin için çalışıyor, ya siz?", "RTÜK akıllı işaretler çocukları düşünür", "Kızılay insanlık onurumuz" mesajları dikkati çekti.Daha sonra öğrenciler, başta halk oyunları olmak üzere hazırladıkları gösterileri sundu. Devlet Opera Balesi öğrencileri de modern dans gösterisi sahneledi. Toplam 5 bin 943 öğrencinin görev aldığı tören, görev alan tüm öğrencilerin sahada yaptıkları toplu gösteriyle sona erdi. Törende, en fazla ilgiyi, sevimli hareketleriyle anaokulu öğrencileri ve engelli öğrenciler topladı. Engelli öğrencilerin, tören geçişine hazırlık ve sundukları gösteriler sırasında, sahanın sınır çizgisindeki yükseltilerden dolayı zaman zaman sıkıntı yaşadıkları gözlendi.Törenin sonunda, Milli Eğitim Bakanı Çelik, sahaya inerek, töreni hazırlayan komitede görevli öğretmenleri kutladı ve çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, daha sonra Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısıyla eğlendi.Ali Sami Yen Stadı'nda yapılması planlanan İstanbul'daki tören, hava muhalefeti nedeniyle Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve veliler katıldı.Öğrencilerin okudukları şiir ve oratoryolarla devam eden törende daha sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının birincilerine Vali Güler, ikincilerine Orgeneral Saygun ve üçüncülerine de Başkan Topbaş tarafından ödülleri dağıtıldı.İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan tören İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun askeri araç üzerinden öğrenci ve izleyicileri selamlamasıyla başladı.Ege Ordusu Bandosu eşliğinde geçit töreni düzenlendi. Öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan şiirler okuduğu törende, Rusya ve Hindistan'dan gelen çocuklarla Karabağlar Şeker Mevhibe İlköğretim Okulu ekibi halk oyunu gösterisi yaptı."Bütün çocuklar el ele" temasıyla "Çocuklar kardeştir", "Çocuk çiçektir", "Umudumuz çocuklarımız" ve "Çocuklar yarınların ışığıdır" başlıklı gösteriler sunuldu.Tribünlerde 40 okuldan 5 bin 280 öğrenci fon gösterisi yaptı. Gösterilerde toplam 7 bin 522 öğrenci ve 73 öğretmen görev aldı. Gösterinin ardından, Vali Kıraç, Orgeneral Kıvrıkoğlu ve Başkan Kocaoğlu sahada öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Bu arada, fotoğraf çekilirken çok sayıda öğrencinin protokol üyeleri ve basın mensupları arasındaki bölüme yüklenmesi nedeniyle kısa süre arbede yaşandı.Milli Egemenlik Haftası kutlamaları, 20 Nisan'da saat 10.00'da TBMM Kabatepe Parkı'nda bulunan Milli Egemenlik Meşalesi'nin yakılışı ve TBMM Başkanı Toptan'ın yapacağı konuşma ile başladı.TBMM Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne ziyaretin ardından, tören salonunda, geleneksel "Dünya Çocuklarının Kabulü" gerçekleşti.Mustafa Necati Kültürevi'nde, 21 Nisan Salı günü saat 11.00'de Çocuk Kitapları Sergisi açıldı. Aynı gün, 15.00-17.00 saatleri arasında TBMM'deki tören salonunda 700 öğrencinin katılımıyla Çocuk Balosu yapıldı.Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 22 Nisan Çarşamba günü 17.00-19.00 saatleri arasında Ankara bölgesi okullarından seçilen 9-14 yaş gurubundaki 1000 öğrencinin katılımıyla TBMM'deki tören salonunda resepsiyon düzenlendi."6. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Özel Birleşimi" 24 Nisan Cuma günü saat 10.00'da TBMM Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM Başkanı'nın açış konuşmasıyla başlayacak.SHÇEK Genel Müdürlüğünün katılımı ve Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin iş birliği ile gerçekleştirilen, "Bizim Çocuklarımız Öykü ve Şiir Yarışması" ödül töreni, 27 Nisan Pazartesi günü 15.00-17.00 saatleri arasında TBMM'deki tören salonunda yapılacak