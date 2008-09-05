23 milyar YTL’lik prim borcu yapılandırıldı

Devlet bütçesi için önemli sorunlardan biri olan toplam 26.2 milyar YTL’lik sosyal güvenlik prim alacaklarının 22.9 milyar YTL’si yeniden yapılandırıldı.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar düzenlediği basın toplantısında, yeniden yapılandırmadan toplam 14.2 milyar YTL tahsilat beklendiğini belirterek, “Bugüne kadar 4.2 milyar YTL tahsil edildi” dedi. Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 8 Eylül’de sona erecek.



Acar’ın verdiği bilgilere göre bugüne kadar prim yapılandırması için 1.3 milyon başvuru yapıldı. “Sosyal güvenlik reformunun en önemli ayaklarından biri olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim’de yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda yeni temiz bir sayfa açmak istiyoruz” diyen Acar, borçluların halen dört günlük başvuru süreleri olduğuna vurgu yaptı.



Toplam sağlık giderlerinin, Ocak-Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 artışla 14.8 milyar YTL’ye çıktığını açıklayan Acar, özellikle üniversite ve özel hastanelerde artış oranının yüzde 68.7’ye yükseldiğine dikkat çekti.



“Bu husus oldukça dikkat çekicidir” diyen Acar, sağlık harcamaları alanında yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi için bir dizi çalışma başlattıklarını kaydetti. Buna göre, Ankara’da 32 müfettişle başlatılan teftiş ve tespit çalışmalarının yanı sıra 16 ilde Sağlık Merkez Müdürlükleri bünyesinde özel denetim birimleri oluşturulduğunu ve önümüzdeki dönem bu illerde her sağlık hizmeti sunan kurumun, yılda en az üç kez denetleneceği “planlı denetim programları” hazırlandığını ifade etti.



Acar, Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 30 olarak tespit edilen sağlık hizmeti sunucularının vatandaşlardan alabilecekleri fark ücretinde yatan hasta uygulamaları içeren otelcilik hizmetleri ile fiyatını ucuz buldukları bazı cerrahi operasyonlarda sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda “yeni bir açılım” getireceklerini ve bu oranın daha yüksek uygulanabileceğini söyledi.



Kayıt dışıyla mücadele



TÜİK verilerine göre Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranının yüzde 46.9 olduğuna dikkat çeken Acar, bu alanda daha etkin mücadele için 1 Ekim’de yürürlüğe girecek olan yeni yasa ile çalışanlara ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirdiklerini belirtti.



Konuya ilişkin yönetmelik taslağının hazır olduğunu ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünün ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ifade eden Acar, 2008’de 50, 2009’da 30, 2010’dan itibaren 10 işçiden fazla çalıştıranlar için bankalar aracılığıyla ödemenin zorunlu hale geleceğini anımsattı.



Kayıt dışı çalıştıranlara yönelik idari para cezalarında da bir artırıma gidildiğini belirten Acar, “Alo 170 İhbar Hattı”nın devreye girmesiyle de bugüne kadar aldıkları 2,294 ihbarın 797’sini sonuçlandırdıklarını ve ihbarların yüzde 65’inin doğru çıktığının görüldüğünü söyledi.

