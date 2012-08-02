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Dünya

23 kişinin öldüğü Saola kasırgası için 40 bin asker görevde

Filipinler'in başkenti Manila ve çevresini vuran Saola kasırgasında ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, kasırga Tayvan'da da 4 can aldı

02 Ağustos 2012 13:10

Filipinler’i vuran Saola kasırgası, Tayvan'ı da etkisi altına aldı. Filipinler'de ölü sayısı 23'e yükselirken, Tayvan'da 4 kişi hayatını kaybetti. Tayvan Savunma Bakanlığı kasırga sebebiyle 40 bin asker görevlendirdi.

Filipinler'in başkenti Manila ve çevresini vuran Saola kasırgasında ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, kasırga Tayvan'da da 4 can aldı.

Filipinler'de 180 bin kişinin tahliyesine yol açan kasırgayla birlikte gelen şiddetli yağışlar sebebiyle Tayvan'da ekili alanlar sular altında kaldı, ulaşım felç oldu ve başkent Taipei hayalet kente döndü.

Yetkililer, başkent de dahil Tayvan'ın kuzeyindeki tüm iş yerlerinin kapanması talimatını verdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı kasırga sebebiyle 40 bin asker görevlendirdi.

Taipei'deki uluslararası havaalanında ise onlarca uçak seferinin iptal edildiği kaydedildi.

Uzmanlar, kötü hava şartlarının süreceği uyarısında bulunuyor. Başlangıçta bir tropik fırtına olan Saola, daha sonra hızını artırarak kasırgaya dönüşmüştü.

Kasırganın, Çin’in güneydoğusundaki Fujian ve Zhejiang eyaletlerini de etkilemesi bekleniyor.

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