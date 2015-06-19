23. İstanbul LGBTİ Onur Haftası çağırıyor: Normalleşmiyoruz!

23. İstanbul LGBTİ Onur Haftası, 22 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Hafta boyunca SALT Beyoğlu, Fransız Kültür Merkezi, Şişli Kent Kültür Merkezi gibi mekanlarda paneller, atölyeler, film gösterimleri, performanslar, piknik ve partiler düzenlenecek.

Bu yıl “Normal” temasıyla gerçekleşecek onur haftası, “normale uymayışımız ne fıtrattan ne de hastalıktan. Normal değiliz! Kabul etmiyoruz! Ne yanlış, ne de yalnızız” diyecek.

Aktivistler, LGBTİ örgütleri temsilcileri, milletvekilleri, yurt içi konsoloslukların temsilcileri ve yurt dışından milletvekilleri ve aktivistler hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik kapsamında, 11. Hormonlu Domates Ödülleri ile yılın en homofobik/ transfobik söylemleri oylamaya sunularak seçilecek.

Onur Haftası, 28 Haziran Pazar günü 17.00’da gerçekleşecek kitlesel yürüyüş ile sonlanacak.

Hafta boyunca gerçekleşecek tüm etkinlikler, herkese açık ve ücretsiz olacak. Onur haftası sergisi, filmler, tiyatrolar ve performansların da yer aldığı programın tamamı için tıklayın.