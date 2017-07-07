23. günündeki 'Adalet Yürüyüşü' sosyal medyada: #KorkmaADALETGeliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" yirmi üçüncü gününe girdi. Sosyal medya kullancıları Twitter ve başka siteler üzerinden #KorkmaADALETGeliyor hashtagi ile adalet yürüyüşünün İstanbul'a gelişine yönelik olarak paylaşım yapıyor.

420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 379 kilometre yol katedildi. Bugün İstanbul'a girmesi beklenen korteje katılımın, geçen günlere kıyasla arttığı gözlendi.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde:

#KorkmaADALETGeliyor Tweetleri