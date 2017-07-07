T24 LogoT24 Logo
Gündem

23. günündeki 'Adalet Yürüyüşü' sosyal medyada: #KorkmaADALETGeliyor

420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 379 kilometre yol katedildi

07 Temmuz 2017 13:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" yirmi üçüncü gününe girdi. Sosyal medya kullancıları Twitter ve başka siteler üzerinden #KorkmaADALETGeliyor hashtagi ile adalet yürüyüşünün İstanbul'a gelişine yönelik olarak paylaşım yapıyor. 

420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 379 kilometre yol katedildi. Bugün İstanbul'a girmesi beklenen korteje katılımın, geçen günlere kıyasla arttığı gözlendi. 

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde:

ETİKETLER

kılıçdaroğluadalethaberaçıklamaistanbul

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-07-07T13:59:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/23-gunundeki-adalet-yuruyusu-sosyal-medyada-korkmaadaletgeliyor,413111","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/23-gunundeki-adalet-yuruyusu-sosyal-medyada-korkmaadaletgeliyor,413111"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24