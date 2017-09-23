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Spor

23 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ VAR 14

23 Eylül 2017 13:19

SÜPER LİG\'DE 3 MAÇ VAR
14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor 
16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir 
19.30 Fenerbahçe - Beşiktaş 

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLIYOR
18.00 Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Bursa\'ya hareket edecek.

GALATASARAYLI SPORCULAR DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILACAK 
11.00 TT Stadyumu 

TRABZONSPOR\'DA ÇANLAR YANAL İÇİN ÇALIYOR
Trabzonspor 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor\'a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavili taraftarlar, dün oynanan maçta Yanal\'ı istifaya davet etti.

CEV AVRUPA BAYAN VOLEYBOL ŞAMPİYONASI, AZERBAYCAN\'DA DEVAM EDİYOR
A GRUBU
17.00 Polonya - Macaristan
B GRUBU
16.00 Gürcistan - Hırvatistan
19.00 İtalya - Belarus
C GRUBU
14.30 Bulgaristan - Ukrayna
19.30 TÜRKİYE - Rusya
D GRUBU
16.00 Çekya - Belçika
19.00 Sırbistan - Hollanda

TFF 1. LİG HEYECANI 2 MAÇLA SÜRECEK
15.00 Altınordu - Gaziantepspor (Bornova)
21.00 Manisaspor - İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

AVRUPA LİGLERİ
16.00 Roma - Udinese (Cengiz Ünder)
16.30 Werder Bremen - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
16.30 RB Leipzig - E.Frankfurt (Beşiktaş\'ın rakibi)
16.30 Hoffenheim - Schalke 04 (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
19.30 Borussia Dortmund - Mönchengladbach (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
19.30 Malaga - Athletic Bilbao (Cenk Gönen)

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