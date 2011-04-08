-23. DÖNEM SONA ERDİ TBMM (A.A) - 07.04.2011 - TBMM'nin 23. Dönem'i sona erdi; 24. Dönem çalışmaları 12 Haziran milletvekili seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını izleyen 5. gününden itibaren başlayacak. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, 23. Dönemde 382 tasarı ve teklifin yasalaştığını belirterek, ''Verdiğimiz teklif ve değişiklik önergelerinin daha çok ciddiye alınmasını beklerdik. Bu noktada iyi ve tatmin edici yaklaşımı iktidar grubundan göremedik. 23. Dönem parlamentosu, milletine karşı görevini yapmıştır. Eksiğimiz, yanlışımız olmuştur. Daha verimli daha uzlaşma içinde çalışabilirdik'' dedi. Milletin kendilerine verdiği muhalefet görevini uzlaşmacı, hoşgörü ve diyaloğa açık; sorun üreten değil sorunlara katkı veren anlayışla yaptıklarını anlatan Şandır, iktidarın eksik ve yanlışlarını düzeltmenin muhalefete kaldığını kaydetti. Şandır, ''Bu dönemin çok karakteristik bir özelliği var; o da yasama kalitesinin düşük olduğudur. Buradan sürekli değişiklik kanunu çıkardık. Acısıyla, tatlısıyla birlikte 4 yılı millete hizmet etmek amacıyla geçirdik. Çalışmalarımızı sürdürürken asla hakaret kastı yok. Bitimine şeklindeki çalışma şekli yanlıştı. Bunun müsebbibi iktidar grubudur'' dedi. -''BİR MECLİS DÜŞLÜYORUM''- CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, 22. Dönem parlamentosunun akılda kalan çalışmasının 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi, 23. Dönem'in ise akılda kalan çalışmasının Türk Ticaret ve Borçlar kanunları gibi binlerce maddelik düzenlemeleri uzlaşmayla çıkarması olduğunu anlattı. İnce, Meclisin tatile girerken son gününde milletvekillerinin tümünde ''yatılı öğrencinin romantizmi içinde ayrılışın derin hüznü'' olduğunu belirterek, ''Listeye girecek miyim, giremeyecek miyim; girersem nerede olurum? Normal bir telaş... İki kez üst üste gelmiş biri olarak Meclisin yüzde 60'ı yenilenecek'' dedi. Meclise ''Gazi, Yüce Meclis'' denilmesine rağmen, ''zaman zaman da Meclise haksızlık etmekten sakınılmadığını'' kaydeden İnce, şöyle konuştu: ''Meclis bu ülkede en fazla haksızlığa uğrayan kurumdur. '2 yıl milletvekilliği yaptı, kıyak emekli maaşı alacak' en büyük palavradır onlarca. Genç arkadaşımız süreyi doldurmadığı için milletvekili olamayınca, emekli olamayacak, iş de bulamayacak. Milletvekilliği yapmış birini kimse çalıştırmak istemeyecek. Geçim sıkıntısı çeken arkadaşlarımız var. Meclisin lokantaları yazılmaya devam edecek. Yırtıcı hayvanlar ile yediğimiz et miktarı arasında bağlantı kuracaklar. Kümes gibi odalarda görev yapmamıza rağmen... Daire başkanlarının bile klimalı odaları çaycıları, makam arabalarına rağmen... Bizi bir yerinden vurmaya çalışacaklar. Biz bunlara hazırlıklıyız. Kabahat bizim; bu kürsüye çıkıp bunu yazanlara meydan okumalıyız. Para isteyecekler ama değirmenin suyunun nereden geldiğini sormayacaklar. Bizi zaman zaman 'hırsız, iş takipçisi' gözüyle de görecekler. İçimizde yanlış yapanlar da olacak, her kurumda olduğu gibi. Sütte ne varsa kaymakta da o olacak, Bu doğal. Bundan kurtulmanın yolu yargının önünden kaçmamaktır. Dokunulmazlıktan sıyrılmış bir Meclis bu tür şaibelerle baş başa kalmayacaktır. Bunun olduğu bir Meclis düşlüyorum.'' -YAKLAŞIK 3 BİN SAATLİK ÇALIŞMA- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 23. Dönem'in son haftasında gösterdikleri ahenk ve uyumun, 24. Döneme örnek olmasını temenni etti. Elitaş, bu dönemde 491 birleşim, 2 bin 81 oturum yaptıklarını, 2 bin 868 saat 48 dakika çalıştıklarını, 137 bin 865 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi. Elitaş, ihtisas ve araştırma komisyonlarının 3 bin 85 saat 4 dakikalık çalışmasının tutanaklara 54 bin 251 sayfa olarak yansıdığını ifade etti. Hükümet tarafından 23. Dönem'de 783 kanun tasarısının sevk edildiğini, 513'ünün kanunlaştırıldığını kaydeden Elitaş, bu dönemde 548 kanun tasarı ve teklifinin yasalaştığını, 7 bin 841 maddeyi elbirliğiyle çıkarmaya gayret ettiklerini söyledi. ''İktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekilleri olarak, parlamentoyu olgun şekilde çalıştırmak için gayret gösterdik'' diyen Elitaş, bazen kontrol edemedikleri tartışmaların da ortaya çıktığını anlattı. Elitaş, kelimeleri seçerken büyük bir itina gösterdiklerini ancak bazen hoş olmayan şeylerde gündeme geldiğini, bunun işin doğasında bulunduğunu, hoşgörmek gerektiğini kaydetti. Konuşmanın sonunda CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, ''Sataşma var'' esprisine birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil de ''Tutanakları getirteyim'' diyerek karşılık verdi. Pakdil, milletvekillerine siyasi ve aile yaşantılarında başarılar diledi, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Pakdil, birleşimi, 12 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını ilanını izleyen 5. günde, saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı. Daha sonra, iktidar milletvekilleri, muhalefet sıralarının önünde ayakta duran MHP ve CHP'li milletvekillerinin yanına gitti. Milletvekilleri birbirleriyle ve stenograflarla tokalaştı, foto muhabirlerinin isteği üzerine hatıra fotoğrafı çektirdi, fotoğraf makinelerine el salladı. AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise cep telefonlarıyla gazetecileri görüntüledi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise salondan ayrılırken gazetecilere, ''Seçimlerden sonra görüşürüz. Ama bu sefer iktidar kapısından gireceğiz'' diyerek seslendi.