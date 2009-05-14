23 bin Euro yola uçtu, trafik kapandı

Almanya'da üstü açık otomobille seyreden bir sürücünün arka koltuğa koyduğu 23 bin Euro nakit paranın havaya uçuşması yüzünden otoyol trafiğe kapatıldı.



Polis, 23 yaşındaki sürücünün, aracın arka koltuğuna bir zarfın içinde bıraktığı nakit parayla satın almayı planladığı Audi A3 model üstü açık otomobili denemek için acentadan ödünç aldığını belirterek, sürücü hızla seyrederken çoğunluğu 500 Euro'luk banknotlar halindeki paranın uçtuğunu ve "para yağmurunun" Hannover yakınında A2 otoyolunun iki tarafını kapladığını kaydetti.



Takviye yapılan polis, otoyolu kısa süreliğine ulaşıma kapatarak banknotları topladı, ancak 3 bin Euro'su bulunamadı.