-228 BİN 220 PAKET KAÇAK SİGARA ADANA (A.A) - 08.04.2011 - Adana, Hatay, Van ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 228 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi. Çok miktarda gümrük kaçağı sigaranın piyasaya sürüleceği bilgisini alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği çalışma başlattı. Yaklaşık 10 ay süren çalışma sonucunda Adana, Hatay, Van ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, toplam 228 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 10'u, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından serbest bırakılırken, daha önce aynı suçtan sabıkası bulunduğu bildirilen zanlılar C.A, A.T. ile A.Ç. adliyeye sevk edildi.