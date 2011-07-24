2200 yıllık yemek kabı bulundu

T24 - Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde M.Ö 262 yılındaki Çangping savaşında kullanıldığına inanılan antik bir yemek kabı bulundu.





Şinhua ajansının haberin göre, Savaşan Beylikler Döneminde (M.Ö 475-221) ülkenin orta kesimini siyasi açıdan şekillendiren Çangping savaşı ülke tarihinde büyük bir öneme sahip.





Yemek kabının ortalama 2200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten arkeologlar, kabın bulunduğu yerin Çin Seddinin Baylişı bölümüne yakın bir alanda bulunduğunu kaydetti.





Arkeologlar, yemek kabının Çin ve Cao beyliklerinin savaşında askerler tarafından kullanılan yemek kaplarından olduğunu düşündüklerini belirtti.





