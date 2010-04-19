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Dünya

220 yıl sonra ulaşan mektup

Fransa'da bir mektup adres yazımında yapılan küçük bir hata yüzünden gitmesi gereken yere ancak 220 yıl sonra ulaşabildi.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - Fransa'da bir mektup adres yazımında yapılan küçük bir hata yüzünden gitmesi gereken yere ancak 220 yıl sonra ulaşabildi.

1790'da  iki sayfalık mektubu taşıyan beyaz zarf, Paris'ten Fransa'nın güneybatısındaki Toulouse yakınında bulunan Seix köyüne gönderilmişti.

Mektup köyden yaklaşık 240 kilometre uzağa ulaştı, ama adresi bulunamadığı için yerel bir posta ofisinde kaldı.

Fransız Devrimi nedeniyle o zamanlar bölge son derece hareketliydi. Mektup sonraki iki asır boyunca unutuldu.

Napolyon dönemi boyunca masanın çekmecesinde bekledi. İki dünya savaşına ve Nazi işgaline rağmen yok olmamayı başardı.

1999'da Saix'li bir arşivci yerel meclis kayıtlarını tasnif ederken mektubu da kayda geçirdi ve şimdi, 11 yıl sonra mektup açıldı.

Mektubun Paris'teki yetkililerden Seix yetkililerine yazılmış bir bilgilendirme notu olduğu anlaşıldı. Mektupta kasabanın bölgenin (belediye) başkenti yapılması yönündeki isteklerinin reddedildiği bildiriliyordu.



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