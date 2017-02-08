22 yıllık evliliği Trump bitirdi

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Demokratların aday adayı olan Bernie Sanders’ın destekçisi bir kadın, 22 yıllık eşini, seçimden galip ayrılan Cumhuriyetçi Donald Trump’ı desteklediği için terk etti.

73 yaşındaki kadın, kendini “İhanete uğramış gibi hissettiğini” söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Kaliforniya’da yaşayan emekli gardiyan Gayle McCormick, eşinin muhafazakar bir Cumhuriyetçi olduğunu bildiğini ancak Trump’a oy verdiğini öğrenince 'bunca zamandır kandırılıyormuş gibi hissettiğini' ifade etti.

Kendini 'sosyalist eğilimli bir Demokrat' olarak tanımlayan McCormick, "Aramızdaki daha önce yüzleşmediğim mesafeyi daha da artırdı. Gençken asla kabul etmeyeceğim şeylerde nasıl ödün vermeye başladığımı fark ettim" dedi.

​ABD tarihinde toplumun en fazla kutuplaştığı seçimlerden biri olarak görülen 8 Kasım 2016'daki son başkanlık seçimi, ülkedeki aile kurumunu da sarstı.

Reuters ajansı ve Ipsos araştırma şirketinin 27 Aralık 2016- 18 Ocak arasında 6 bin 426 kişiyle yaptığı ankete göre, katılımcılardan seçimler nedeniyle aile ve yakın arkadaşlarıyla en az 1 kez tartışma yaşayanların oranı yüzde 38.

Ankete göre seçimler nedeniyle aile ve yakın arkadaşlarıyla ilişkisini tamamen sonlandıranların oranı yüzde 13 iken, sosyal medyada engelleyenlerin oranı ise yüzde 17.