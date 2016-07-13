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22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak davasında yine tahliye çıkmadı; karar duruşması 28 Eylül'de

Çomak'a işkence yaptığı ileri sürülen polis olayı hatırlamadığını iddia etti

13 Temmuz 2016 19:17

Hakkındaki hüküm bozulmasına rağmen 22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak davasında yine tahliye kararı çıkmadı. Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşma, karar verilmek üzere 28 Eylül’e ertelendi. 

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nde okurken 21 yaşında 'Örgüt adına orman yakma' ve 'Bölücü faaliyette bulunma' iddiasıyla tutuklanan ve 22 yıldır cezaevinde tutulan İlhan Çomak, yeniden yargılama hakkı kapsamında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

 

İşkence yaptığı öne sürülen polis ifade verdi

 

Duruşmada, 1994 yılında işkenceyle Çomak’ın ifadesini işkenceyle aldığı öne sürülen polislerden Umut Karabay, ifade verdi. Karabay olayı hatırlamadığını iddia ederek, Çomak'ın ifadesini baskı altında almadıklarını ileri sürdü. 

Çomak’ın avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi ve delillerin yeniden değerlendirilmesi talebi reddedilerek dava karar verilmek üzere 28 Eylül’e ertelendi

 

Ne olmuştu?

 

Çomak hakkında dönemin İstanbul 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi PKK üyeliği suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ardından Çomak hakkında AİHM'de adil yargılama yapılmadığına yönelik karar verdi ancak mahkeme yeniden yargılama talebini 2 kez reddetti, 3'üncü başvuruda kabul etti. Bu süre zarfında Çomak'ın yeniden yargılamasına 6 yılda geçilebildi. Bu süre zarfında infaz durdurma ve tahliye talepleri reddedildi.

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