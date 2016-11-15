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22 yıl önce kaybolan balıkçının iskeleti barajda bulundu

Kütahya'da baraj göletinde bulunan insan iskeleti için adi tıp kurumunun çalışmaları sürüyor

15 Kasım 2016 00:58

Kütahya'daki baraj göletinde insan iskeleti bulundu. İskeletin, 22 yıl önce gölette balık tutarken sandalın alabora olması sonucu suda kaybolan Hüseyin Berber'e ait olduğu iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi yakınlarındaki DSİ baraj göletinde çalışan işçiler akşam saatlerinde suların çekildiği yerde bir insan iskeleti bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, iskeletin 22 yıl önce gölette balık tutarken sandalın alabora olması sonucu suda kaybolan 1961 doğumlu Hüseyin Berber olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 22 yıl önce balık avlamak üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, iskeletin kolundaki saatin ve giysilerin Hüseyin Berber'e ait olduğunu iddia etti.

Jandarma ekipleri, iskeletin adi tıp kurumuna gönderildiğini olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

 

 

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