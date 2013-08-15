22 yaşındaki genç hastane yok diye kolunu kaybetti; Heybeliada isyanda

Heybeliada'da hastane bulunmaması nedeniyle geçen pazar günü, bir gencin ölümden dönmesi ve kolunu kaybetmesi halkı ayaklandırdı.

Ali Mert Baltacı Pazar günü sabah 04.00 sıralarında kolundan yaralandı. Sokağa çıkarak arkadaşlarından yardım isteyen 22 yaşındaki Baltacı, bir arkadaşından yardım istedi.

Ancak Heybeliada'da ne bir hastane, ne de bir doktor olmaması nedeniyle Ali Mert Baltacı kolunu kaybetti. Bunun üzerine Twitter'da "heybeliadayahastaneistiyoruz" etiketi (hashtag) ile ada halkı sesini duyurmak için kampanya başlattı. Heybeliada’da oturan vatandaşlar kendi adalarında ve diğer adalarda hastane olmaması nedeniyle ciddi tehlikeler yaşandığını, insanların hayatını kaybettiğini ve bu ihmalin son bulması için Adalar'a teşekküllü bir hastane yapılması gerektiğini söylüyor.

Ali Mert Baltacı'nın doktoru da, "Yarım saat daha erken gelebilseydi kolunu kurtarabilirdik" dedi. Baltacı’nın kolunu kaybettiği gece yaşananları Hürriyet'ten Buse Özel'e anlatan Baltacı'nın kız kardeşi tarafından da doğrulanan iddialar şöyle:

'Mazot yok, araba kan olur'

“Arkadaşımız Ali Mert Baltacı 11 Ağustos gecesi bir kaza geçirdi. Adamızda onu götürebileceğimiz bir hastane yoktu. 112 deniz ambulansını aradık, mazotu yokmuş götüremedi. Polisten rica ettik askeriyenin yetersiz revirine gidelim diye, ‘Araba kan olur’ dendi. Biz burada hayattan bahsediyoruz. Biz burada 22 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz, sırf birileri daha çok para kazansın diye kapatılan hastane yüzünden o artık tek kol ile yaşayacak. Durum böyleyken bunu bir daha yaşayacağımız kesinken biz sadece bunun önüne geçmek istiyoruz.

Biz burada sadece 22 yaşında bir çocuktan bahsetmiyoruz. Burası ada, buraya sadece gezmeye gelinmiyor. Biz burada yaşıyoruz ve bizim hastanemiz yok. Lütfen bizi görün, bizi duyun. Ali Mert hâlâ yoğun bakımda, o bizi göremiyor, duyamıyor. Fazla bir şey istemiyoruz, sadece teşekküllü bir hastane istiyoruz.”

‘Neden hastane yok?’

Heybeliada halkı Cuma günü saat 14.00'te İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde eyleme hazırlanıyor. İstanbul'un göbeğinde ve en turistik beldelerden biri olan Adalar'da yıllardır hastane olmaması, sadece Büyükada'da bir polikliniğin bulunması büyük tepki topluyor. Sağlık bakanlığı yetkilileri ise sosyal medya birimlerinin bulunduğunu ve sağlık hizmetleri ile ilgili her şikâyetin takip edilip değerlendirildiğini belirtti.