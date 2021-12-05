22 ülkeden ortak çağrı: Taliban, eski Afganistan hükümeti çalışanlarını hedef almayı bırakmalı

22 ülkeden yapılan bir ortak açıklamayla, Afganistan'da Taliban'ın eski yönetimden insanları hedef almayı durdurması istendi.

BBC'de yer alan habere göre, yapılan ortak açıklamada "Toplu öldürme ve zorlu kaybetme haberleri üzerine derin endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu hafta yayımladığı raporda Taliban kontrolü ele geçirdiğinden bu yana 100 eski Afgan hükümet çalışanının ölümü ya da kaçırıldığını aktardı.

Taliban yönetimi, eski Afganistan hükümeti çalışanlarına zarar verilmeyeceği taahüdünde bulunmuştu.

Ortak açıklama ABD tarafından hazırlandı; Britanya, Avrupa Birliği ve 19 ülke imzaladı.