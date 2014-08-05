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22 Temmuz operasyonunu koordine eden o müdür görevden alındı

Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan 22 Temmuz operasyonu iki kardeşi karşı karşıya getirmişti

05 Ağustos 2014 14:12

Emniyet'teki 22 Temmuz operasyonu nedeniyle hâkim kardeşiyle karşı karşıya gelen Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Yusuf Karababa görevden alındı.

22 Temmuz operasyonunu Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hacı Yusuf Karababa koordine ederken, operasyonu en çok eleştirenlerden biri de kardeşi Küçükçekmece Hâkimi Mehmet Karababa  idi. Mehmet Karababa operasyonu Twitter ’dan eleştirmişti.

 

Görevden alındı

 

Bu durumun basına yansımasının ardından KOM Daire Başkanı Hacı Yusuf Karababa bu sabah görevden alındı. Karababa, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına getirildi.

 

Karababa'nın yerine Özdemir atandı

 

Karababa'dan boşalan KOM Daire Başkanlığı'na ise eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir atandı.

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