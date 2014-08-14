22 Temmuz operasyonunda 4 polis daha serbest

22 Temmuz operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı sonrası teslim olan polislerden 1'i tutuklandı, 4'ü yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 17 polisten iki gün önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Amiri Gafur Ataç, emniyet amirleri Kürşat Durmuş ve Oğuzhan Ceylan, İsmail Yalınız, komiser Selman Yuyucu ile İsmail Yalınız'ın sorgu işlemleri tamamlandı.

Zaman'da yer alan habere göre, mahkeme sorgulamanın ardından emniyet amirlerinden Kürşat Durmuş'un tutuklanmasına, İsmail Yalınız, Gafur Ataç, Oğuzhan Ceylan ve Selman Yuyucu'nun ise 'yurtdışına çıkış yasağı' konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hâkim Hulusi Pur 17 polis hakkında yakalama kararı çıkarmıştı

Terör örgütü Tevhit-Selam Kudüs Ordusu hakkında soruşturma yürüten 38 polis gözaltı süreleri dolmalarına rağmen savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. 8 gün süren gözaltı işlemenin ardından Hakim İslam Çiçek, 17 polisin ifadesini almadan kararını açıklamıştı. Hakim Çiçek, kanuni süre içinde 17 polisin ifadesi alınamadığı için serbest bırakılmalarına karar vermişti. Operasyonu yürüten savcı İrfan Fidan, serbest kalan 38 polisin serbest kalmasına itiraz etmişti. Bu itirazı karara bağlayan hakim Hulusi Pur, 17 polis hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Yakalama kararı sonrası hiçbir yeni delil olmaması dikkat çekmişti.