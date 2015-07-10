22 savcı ve 32 hâkime ‘Selam Tevhit’ soruşturması

HSYK 3. Dairesi, “Selam Tevhit Örgütü” soruşturması kapsamında aralarında siyasetçiler, bürokratlar ve gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce kişi hakkında dinleme kararı veren 22 savcı, 32 hâkim olmak üzere 54 yargı üyesi hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Ergenekon savcısı Cihan Kansız, Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Oslo- MİT savcısı Sadrettin Sarıkaya, 17 Aralık Savcısı Celal Kara, 25 Aralık Savcısı Muammer Akkaş da yer aldı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın şüphelileri arasında bulunan Selam Tevhit Örgütü soruşturması, 17 Aralık operasyonu sonrası deşifre olmuş ve hükümetin müdahalesiyle kapatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selam Tevhit Örgütü adı altında kumpas kurulduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda çok sayıda polis tutuklandı ve çok sayıda kişinin usulsüz dinlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine HSYK 3. Dairesi, inceleme başlattı. Soruşturma dosyasını inceleyen HSYK Müfettişi raporunu tamamlayarak HSYK 3. Dairesi’ne sundu. Raporda, söz konusu hâkim ve savcıların, bin 348 kez dinleme kararı verdiği ve bu kararların da 950 kez uzatıldığı vurgulanırken hakimlerin ihraçlarına karar verilmesi de istendi.

54 yargı mensubu hakkındaki soruşturmayı HSYK 2. Dairesi yapacak. Soruşturma sonunda daire, 54 isim hakkında açığa alma kararı ya da meslekten ihraç kararı verebilecek. Ayrıca yargılama izni de çıkabilecek.

İşte o yargı üyeleri

Hakan Karaali, Mustafa Çavuşoğlu, Mehmet Berk, Salim Duran, İsmail Tandoğan, Adnan Çimen, Adem Özcan, İsmail Işık, Celal Kara, Hüseyin Ayar, Zafer Çolak, Muammer Akkaş, Abdullah Mirza Çoşkun, Ramazan Şaban, Sadrettin Sarıkaya, Rasim Işıkaltın, Hikmet Usta, Ayhan Bedirhan, Murat İnam, Durmuş Yiğit, Mehmet Ali Uysal.

Hâkimler: Davut Bedir, Gökmen Demircan, Yakup Hakan Günay, Rüstem Eryılmaz, Mehmet Karababa, Mehmet Erdoğan, Hadi Çağdır, Murat Üründü, Mehmet Ekinci, Nurullah Çınar, Birol Bilen, Metin Özçelik, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Hamzaçebi, Kazım Kahyaoğlu, Hikmet Şen, Muzaffer İren, Mustafa Başer, Seyfettin Mermerel, Abdullah Öztürk, Mesut Özcan, Eşraf Aksu, Sedat Sami Haşıloğlu, Dursun Ali Gündoğdu, Osman Kaya, Nalan Can, Vedat Dalda, Mustafa Boz, Bülent Kınay, Menekşe Uyar, Süleyman Karaçöl, Yakup Kaya.

Çok sayıda dinleme kararına imza atan hakim Bekir Altun’un adının yer almaması dikkat çekti. Altun, 17 Aralık operasyonu sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne getirmiş ve bu aşamadan sonra hükümet lehine bir çok karara imza atmıştı.