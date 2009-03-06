'22 milyon kadın işsizlikle yüz yüze'

Türk Metal Sendikası, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yaptığı bir araştırmaya dayanarak bu yıl 22 milyon kadının işsiz kalabileceğini bildirildi.



Sendika'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik krize değinildi.



Açıklamada, "çok uluslu şirketlerin sosyal sorumluluğun gereklerini bir kenara iterek, kara endekslenmesinin" Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik bunalımın nedeni olduğu savunuldu.



ILO'nun açıkladığı bir rapora dayanılarak bu yıl 22 milyon kadının işsiz kalabileceğine dikkat çekilen açıklamada, başka bir uluslararası araştırma raporuna göre de yoksulluk sınırındaki 1,5 milyar insanın yüzde 70'nin kadın olduğu vurgulandı.



Açıklamada, 85 milyon kız çocuğunun eğitim olanağı bulunmadığı, dünyadaki işlerin yüzde 60'ını yapan kadınların, buna karşılık toplam gelirin yüzde 10'una, dünya üzerinde mal varlığının ise yüzde 1'ine sahip olduğu bildirildi. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün araştırmasının da Türkiye'de kadınların çektiği sıkıntıyı gösterdiği ifade edilen açıklamada, bu araştırmaya göre kadınların yüzde 20'sinin okuma yazma bilmediği, aile içi suçların yüzde 87'sinin de kadınlara karşı işlendiği kaydedildi.



Kadınların yüzde 64'ünün hamilelik döneminde doktora gitmediği, sivil toplum örgütlerine katılımının yüzde 24, partilere katılımının yüzde 13, sendikalara katılımının ise yüzde 6 olduğuna değinilen açıklamada, siyasi uğraşıya ve parlamentoya katılımın yüzde 4 civarında bulunduğu belirtildi.



"Türkiye başta olmak üzere az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde siyasi iktidarların çok uluslu şirketlerin güdümüne giren bir yapıda olmalarının kriz havasının olduğundan fazla görünmesinde önemli rol oynadığı" görüşüne yer verilen açıklamada, "Türkiye'yi idare edenlerin görevinin, bağımlılığın zincirlerini kırarak Türk milletini sosyo ekonomik anlamda geliştirecek politikaları hayata geçirerek bir tebaa olmaktan kurtarmak" olduğu savunuldu.

