2.2 milyar euro kredi gelecek

Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) geliştirdikleri ortak bir projeyle doğu ve orta Avrupa’ya 24.5 milyar Euro kredi sağlayacak. Bu kredi paketinden Türkiye’nin alacağı pay 2.2 milyar Euro olacak.



Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB), doğu ve orta Avrupa'daki ekonomik krize çözüm bulmak için ortak bir program başlattı.



Bu çerçevede EIB, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine Nisan sonuna kadar 8.5 milyar Euro kredi sağlayabileceğini açıkladı. EIB'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, bankanın Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine nisan ayı sonuna kadar vereceği 8,5 milyar Euro’luk krediden Türkiye de yararlanacak.



EIB, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelere sağlayacağı 24,5 milyar Euro’luk kredi paketinin 11 milyar Euro’luk kısmını EIB verecek. EIB'in 11 milyar Euro’luk kredisinden bölge ülkeleri 2009-2010 yıllarında yararlanacak.



EIB'in bu bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yerel bankalar aracılığıyla yararlanacağı kredinin 5,7 milyar Euro’luk kısmı dağıtıma hazır hale getirilirken, 2,8 milyar Euro’luk kısmı ise nisan ayı sonuna kadar onaylanacak.



Böylece 8,5 milyar Euro’ya ulaşan bu kaynağın 4,4 milyar Euro’luk kısmı AB'ye yeni üyen olan ülkelere, 1,9 milyar Euro’su AB'ye girmeye hazırlanan batı Balkan ülkelerine ve 2,2 milyar Euro’su da Türkiye'ye verilecek.



EIB Başkanı Philippe Maystadt, kredi paketinin acil bir kaynak aktarımı olmadığını, ayrılan kaynağın çoğunun önceden planlanmış kaynaklar olduğunu ve kredilerin bir bölümünün bölge ülkelerinde faaliyetleri artırma çalışmaları şeklinde değerlendirilebileceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin uzun vadeli kredi sağlayan bankası olan EIB, AB üyelerinde kalkınmanın desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.



Doğu Avrupa’ya 24.5 milyar euro kredi desteği



Dünya Bankası, EBRD ve EIB'nin ortak eylem planına göre, bölgeye 24,5 milyar Euro kredi desteği verilecek. İki yıl süreli planla, bölgedeki bankalara ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hızlı ve büyük ölçekli sermaye desteği sağlanacak.



EBRD Başkanı Thomas Mirow yaptığı açıklamada, "Kurumlar doğu Avrupa'daki krize pratik, etkili ve zamanında çözümler üretmek için birlikte çalışıyor" dedi.



EIB Başkanı Philippe Maystadt de, "Bu ortak eylem planı, orta, doğu ve güney Avrupa'da krizden kötü etkilenen ülkelerin reel ekonomisini desteklemek için bankalar aracılığıyla hayati öneme sahip finansın sağlanmasını hızlandırmasına yardımcı olacak" diye konuştu.



Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick, bölgedeki ekonomik krizin hızla "insani krize" dönüştüğünü, bankaların bu ortak eylem planının doğu Avrupa'da bankacılık sektöründeki kriz riskini ortadan kaldırmasına katkı sağlayacağını ifade etti.



Krediler ve garantiler aracılığıyla bölgeye diğer kaynakları da seferber edeceğini ve bölgede güç durumdaki iştiraklerini destekleyeceğini açıklayan batılı bankalarla çalışacağını bildiren üç kalkınma bankası, bölgeye yardımlarının, sermaye ve borç finansmanı, kredi hatları ve siyasi risk garantileri biçiminde olacağını kaydetti.



Bu plana göre, EBRD, bu yıl ve gelecek yıl bölgenin finans sektörüne 6 milyar avro destek sağlayacak. EIB de 5,7 milyar avrosu dağıtılmaya hazır olmak üzere orta, doğu ve güney Avrupa'daki işletmelere 11 milyon avro borç verecek ve 2,8 milyar avro nisan ayı sonuna kadar onaylanacak.



Dünya Bankası da bankalar, altyapı projeleri ve ticaret finansmanı için 7,5 milyar avro tutarında kredi ve siyasi risk garantisi teklif etme niyetinde olduğunu bildirdi.



Royal Bank of Canada'da görevli stratejist Nigel Rendell, bu bankaların vereceği kredinin miktarının az olduğunu söyleyerek, "24,5 milyar avro çok para gibi görünüyor, ancak bankaların doğu Avrupa'ya 1,7 trilyon dolar borç verdiği düşünüldüğünde, 24,5 milyar avro sadece çerez parası" diye konuştu.



Rendell, "Eninde sonunda daha büyük bir pakete ve IMF, Avrupa Birliği ve belki G-7'nin koordineli bir çalışmasına sahip olmamız gerekecek" dedi

