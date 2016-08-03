22 madalyalı ABD'li yüzücü Michael Phelps 5. kez olimpiyatlarda

18 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla yaz olimpiyatlarının en çok kürsüye çıkan ismi Michael Phelps, 5. kez olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya elde eden ABD'li yüzücü, bu başarısıyla aynı zamanda, bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti.

Aljazeera'nin hazırladığı verilere göre, ABD'li yüzücü, 18 altın madalyayla oyunlar tarihinde en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını da elinde bulunduruyor. Phelps, 2004 Atina'da 6 altın, 2 bronz, 2008 Pekin'de 8 altın, son olarak da 2012 Londra'da 4 altın, 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.

Latynina, ikinci sırada

SSCB'li kadın cimnastikçi Larissa Latynina, 1956-1964 yılları arasında katıldığı 3 olimpiyatta 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla Phelps'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Latynina, bu 18 madalyanın 14'ünü bireysel, 4'ünü de eski SSCB takımının sporcusu olarak kazandı.

Fin atlet Paavo Nurmi, 9 altın, 3 gümüş, ABD'li yüzücü Mark Spitz de 9 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sıralamada kendilerine yer buldu.

4 kez şampiyon olan 3 sporcu

Dört farklı olimpiyatta şampiyonluğa ulaşan 3 sporcu var.

Finn sınıfında 1948-1960 yılları arasında Danimarkalı ünlü yelkenci Paul Elvström, 1956-1968 yılları arasında disk atmada zirveyi kimseye kaptırmayan ABD'li sporcu Alfred Oerter ile 1984 ile 1996 yılları arasında 100 metre ve uzun atlamanın efsaneleşen ismi ABD'li atlet Carl Lewis, dörder altın madalya alarak tarihe geçti.

Yaz olimpiyat oyunlarının en başarılıları

Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinin en başarılı sporcuları ve kazandıkları madalyaların sayıları şöyle:

Altın madalyalar:

18: Michael Phelps (ABD-Yüzme)

9: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Carl Lewis (ABD-Atletizm)

8: Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Jenny Thompson (ABD-Yüzme), Ray C.Ewry (ABD-Atletizm)

Toplam madalyalar:

22: Michael Phelps (ABD-Yüzme)

18: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik)

15: Nikolai Andrianov (SSCB-Cimnastik)

13: Boris Shakhlin (SSCB-Cimnastik), Eduardo Mangiarotti (İtalya-Eskrim), Takashi Ono (Japonya-Cimnastik)

12: Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Alexei Nemov (Rusya-Cimnastik),Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Jenny Thompson (ABD-Yüzme), Dara Torres (ABD-Yüzme)

11: Carl Townsend Osburn (ABD-Atıcılık), Viktor Chukarin (SSCB-Cimnastik), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Matt Biondi (ABD-Yüzme), Vera Caslavska (Çekoslovakya-Cimnastik)