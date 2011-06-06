22 kişiyi öldüren bakteride soya filizi şüphesi

T24

İspanya tazminat istiyor

Hamburg'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki çiftlik kapatıldı, burada yetiştirilen tüm ürünler de toplandı. Ürünler Almanya'nın kuzeyindeki lokantalara satılmış, ülkedeki E.koli vakalarının çoğu da bu bölgede görülmüştü.Bakteri şu ana kadar 22 kişinin ölümüne, en az 2150 kişinin de hastalanmasına neden oldu. Alman yetkililer halka soya filizi yememeleri çağrısında bulundu.BBC Berlin muhabiri Steve Evans, E.koli bakterisinin kaynağını soya filizi olduğunun teyit edilmesi halinde, daha önce yapılan İspanya'ya yönelik açıklamaların tartışma konusu olacağını söylüyor.Daha önce ölümcül bakterinin İspanya'da üretilen salatalıklardan geçtiği bildirilmişti. Ancak daha sonra bu salatalıkların söz konusu bakteriyi taşımadığı anlaşıldı. Bakterinin İspanya salatalıklarından kaynaklanmadığı bilgisi, üreticiler açısından çok gecikmeli geldi, İspanya'nın güneyinde tonlarca yeni toplanmış salatalık imha edildi. İspanyol çiftçilerin bir haftada 200 milyon euro kaybettikleri sanılıyor. Madrid yönetimi sebze üreticileri için tazminat talep ediyor.Rusya da, Almanya'da görülen E.koli salgınını takiben Avrupa Birliği'nden tüm sebze ithalatını ve satışını yasakladı. Avrupa Birliği ülkelerinden ihraç edilen sebzelerin dörtte biri Rusya'ya gönderiliyor. AB ise Rusya'nın birlikten tüm sebze ithalatına yasak koymasını "orantısız" olarak nitelendirmişti.