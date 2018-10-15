22 kişinin öldüğü İzmir'deki sığınmacı faciasıyla ilgili 5 gözaltı

İzmir'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan sığınmacıların içinde bulunduğu kamyonun, dün dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili 1'i şoför, 2'si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan sığınmacının bulunduğu kamyonun, dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili 1'i şoför, 2'si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

TIKLAYIN - İzmir'de 22 sığınmacının öldüğü kazadaki şoför için Güneş'in manşeti: Keşke sen ölseydin