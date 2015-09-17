22 kişinin öldüğü faciada 45 yıllık tekneyi boyayıp satmışlar!

Bodrum'da Orak Adası açıklarında, 8'i çocuk, 11'i kadın 22 kişinin yaşamını yitirdiği faciada 45 yıllık günübirlik tur teknesinin kullanıldığı ortaya çıktı. Teknenin, boyandıktan sonra Türk kaptanı tarafından bir Suriyeliye satıldığı ortaya çıktı. Mültecilerin bazıları tekneye silah zoruyla bindirildiklerini söyledi.

Bodrum’un Orak Adası açıklarındaki faciada ölenlerin kimlik tespitleri sürerken, kurtarılan 249 göçmen facianın detaylarını anlattı. Kurtarılan göçmenlerden Suriyeli Efrim Kale ifadesinde şunları söyledi:

“Eşim ve iki çocuğumla Bodrum’dan alınıp, teknenin bulunduğu yere getirildik. Tekneyi gördüğümüzde şoke olduk. Bize iki ayrı yat ayarlanacağı söylenmiş ve bunun için kişi başı 1500 dolar ödemiştik. Ancak, gecenin karanlığında itiraz etme şansımız yoktu. Tekne tıka basa dolmuştu. Binmek istemeyenler oldu, ancak organizatörler, silah çekip, ‘Ya binersiniz ya da ölürsünüz’ dedi. Korkup, binmek zorunda kaldık. Tekneye bindiğimizde motor kısmında zaten su vardı. O suyun normal olduğunu söylediler. Tekneyi çalıştırıp, Suriyeli Zaim ismini kullanan genç birine teslim edip ayrıldılar. Saat 05.30 gibi ise tekne su aldı, alabora olduk.”

‘Bağırarak öldüler’



Kurtarılan göçmenler arasındaki Irak Türkmenleri’nden Salim Bazani ise şöyle dedi:

“Kullanan kişinin acemi olduğu belliydi. Bir saat kadar yol aldıktan sonra tekne iyice ağırlaştı. Aşağıda olanlar tekneye hızla su dolmaya başladığını belirtip yukarıya çıkmak isteyince panik yaşandı. Çığlıklar birbirine karışıyordu. Tekne yan yatıp, batmaya başladı. Can yelekleri ile denize düştük. Alttakilerin ise çıkma şansı olmadı. Büyük bölümü bağıra bağıra ölüme gittiler.”



Faciadan kurtulan 249 göçmenin Osmaniye’deki sığınma kampına nakledilmelerine başlandı. Ancak kampa gitmek istemeyen 40 kişilik Suriyeli bir grup, direndi. “Ölümden geliyoruz, ölüme göndermeyin bizi” diye bağıran göçmenler kendilerini yerden yere attı. Jandarmaların, göçmenleri zorla araçlar bindirmek istemesi üzerine arbede yaşandı. 5 saat boyunca jandarmaya direnen Suriyeliler’den bir bölümü güçlükle de olsa araçlara bindirild i.



8 kişi gözaltında



Göçmenleri ölüme götüren “Arıcıoğulları” isimli 1970 yılı yapımı ve hizmet dışı tur teknesinin 30 Ağustos’ta boyanıp, sahibi Türk kaptan M.K. tarafından H.K. adlı Suriyeliye satıldığı tespit edildi. M.K.’nin yakalanması çalışma başlatıldı. Faciayla ilgili soruşturma sürerken, aralarında otel sahibi, kaptanlar ve şoförlerin de bulunduğu 3’ü Suriyeli 8 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Mumcular, Mazı ile Turgutreis mahallerindeki 6 otel ve 4 işyeri hakkında da arama kararı çıkartıldı.