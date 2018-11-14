22. İstanbul Tiyatro Festivali, 17 Kasım'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 22. kez 17 Kasım’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurt dışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterilerinin yanı sıra okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk haftasında Robert Lepage’ın sahneye koyduğu, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov’un 11 Hamlet karakterini canlandırdığı Hamlet | Collage’ı, commedia dell’arte geleneğinin ilk akla gelen yazarlarından Carlo Goldoni’nin Komik Tiyatro’sunu (Il Teatro Comico), yönetmen Roberto Latini’nin yorumuyla, Bahar Temiz için koreograf Marc Vanrunxt’un tasarladığı Beyaz Üzerine Beyaz, imza attığı oyunları aynı zamanda bir yerleştirme mantığıyla kurgulayan Mesut Arslan’ın Gece Sempozyumu, koreograf Tuğçe Tuna’nın sahneleyeceği 45’lik ve daha birçok oyun seyircisiyle buluşacak.