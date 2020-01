22. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 13. kez Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 1-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival, 50’nin üzerinde konser, 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyla yine İstanbul’u bir caz kentine dönüştürmeye hazırlanıyor. Şehrin çeşitli mekânlarına yayılacak Uluslararası İstanbul Caz Festivali konserlerine bu yıl, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin yanı sıra Arkeoloji Müzesi, Aya İrini Müzesi, İstanbul Modern, İstinyePark, Salon, Sepetçiler Kasrı ve The Marmara Esma Sultan ev sahipliği yapacak.



Festivali'nin bu yılki yeniliklerinden biri ilk hafta sonu gerçekleşecek Tünel Şenliği olacak. Festival kapsamında 3 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek Şenlik’te, Tünel ve Galata meydanlarında kurulacak ana sahnelerin yanı sıra bölgedeki birçok farklı mekândaki etkinliklerle, “festival içinde festival” geç saatlere kadar devam edecek. Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri Caz Vapuru ve Sokak Konserleri bu yıl da caz coşkusunu İstanbul sokaklarına taşımaya devam edecek.

‘Tony Bennett konseri Şakir Eczacıbaşı anısına’

Sponsorluğunu 13. kez Garanti Bankası’nın üstlendiği 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin programı İKSV binasında yer alan Salon’da gerçekleşen basın davetiyle tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “80’li yıllarda İstanbul Festivali kapsamında gerçekleştirilen caz konserleriyle temeli atılan, zaman içinde hem izleyicinin yoğun ilgisi hem de güncel müziğin dinamik potansiyeliyle başka bir festivalin sınırlarına sığmayan bir şenlik halini alan bu festival, 1994 yılından bu yana İstanbulluları birçok önemli müzisyenle buluşturdu. (...) Bu yıl festival programında yine birbirinden önemli sanatçılar yer alıyor. Bu sanatçılardan biri de her nesilden müzikseverin tanıdığı ve sevdiği ünlü caz vokalisti Tony Bennett. Sanatçının festival kapsamındaki konserini, Ocak ayında kaybettiğimiz Şakir Eczacıbaşı anısına düzenliyoruz.” dedi.



Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen ise;“Bu yıl da İKSV’nin yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Garanti ile cazın birbirine çok yakıştığını düşünüyor, bu nedenle ana sponsor olarak 13 yıldır, büyük bir keyifle festivali destekliyoruz.” dedi.

Biletler 15 Mayıs'ta satışa çıkıyor





17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz Perşembe akşamı The Marmara Esma Sultan’da gerçekleştirilecek açılış töreni ve konseriyle başlıyor. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, 15 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Biletix satış kanalları ile İKSV binasında (Sadi Konuralp Cad. No:5 Şişhane) satışa sunulacak.



Festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Hülya Tunçağ'a



Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl Türkiye’nin en önemli caz müzik yazarı ve radyo program yapımcısı Hülya Tunçağ’a veriliyor. İlk caz programını 1969 yılında yapan Hülya Tunçağ’ın TRT Radyo 3'te yayınlanan “Günümüzde Caz” adlı programı, 1972 yılından bu yana devam ediyor. Müzik programları kadar yazıları ve röportajlarıyla da tanınan Hülya Tunçağ, Arto Tunçboyacıyan ve Aydın Esen'in beraber yayımladıkları albüme yaptığı prodüksiyonla da büyük övgü toplamıştı. 2005 yılından bu yana Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin danışma kurulunda da görev alan Hülya Tunçağ’a ödülü, festivalin 1 Temmuz Perşembe akşamı The Marmara Esma Sultan’da gerçekleştirilecek açılış töreninde takdim edilecek.

17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz Perşembe akşamı The Marmara Esma Sultan’da, Türkiye caz sahnesinin çok önemli isimlerini buluşturan özel bir konserle açılıyor. Vokallerde Sibel Köse, Melis Sökmen ve Feyza Eren, trompette İmer Demirer ve gitarda Neşet Ruacan’ın solist olarak katılacak. “İstanbul Jazz Stars” adı altında düzenlenecek bu gecede için özel olarak bir araya gelen kadroda gitarda Cem Tuncer, trombonda Hakan Çimenot, trompet ve tuşlu çalgılarda Halil İbrahim Işık, tenor saksofonda Engin Recepoğulları, davulda Cem Aksel ve basta Erdal Akyol yer alıyor.



Açık Hava Sahnesi'nde efsane isimler



Caz müziğin en ünlü piyanist ve bestecilerinden Chick Corea, “müziğin özgür ruhlarının birleştiği” bir proje olarak tanımladığı yeni grubu Chick Corea Freedom Band’le 7 Temmuz Çarşamba akşamı festivalin ilk Açık Hava konseri için sahnede olacak. WestLB AG sponsorluğunda düzenlenecek Chick Corea Freedom Band konseri saat 21.00’da başlayacak. Solo çalışmalarıyla olduğu kadar, Origin ve Return To Forever gibi grupları ve klasik müzik ile cazı buluşturduğu projeleriyle de tanınan Chick Corea, 1960’lardan bu yana en ilham verici ve üretken caz müzisyenlerinden biri sayılıyor. 16 Grammy ödüllü usta piyaniste İstanbul konserinde, caz takipçilerinin yakından tanıdığı efsanevi müzisyenler eşlik edecek: Uzun yıllar Miles Davis’le birlikte çalan ve bugün cazın en yetkin isimleri arasında sayılan Kenny Garrett, akustik ve elektrik basın en önemli ustalarından Christian McBride ve 50 yıldır tekniğiyle caza yön veren, bu yıl 85 yaşına giren efsanevi davulcu Roy Haynes…



1950’lerden günümüze gelen bir efsane, cazın unutulmaz seslerinden Tony Bennett, 15 Temmuz Perşembe akşamı tekrarı olmayacak bir konser ile ilk kez İstanbul’da.Şakir Eczacıbaşı anısına düzenlenen konserde, Tony Bennett, cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Biri “Yaşam Boyu Başarı” olmak üzere tam 15 Grammy ödülü alan Tony Bennett, her yaş grubundan müzikseverin gönlünü çelen, nesil farkını yok eden bir sanatçı. Caz standartları ve baladlara getirdiği unutulmaz yorumlarla ünlenen İtalyan asıllı Amerikalı caz şarkıcısı, “Great American Songbook” olarak adlandırılan geleneğin ikonlaşmış seslerinden. K.D. Lang ile yaptığı düet albümünün yanı sıra, Michael Bublé, Elvis Costello, Celine Dion, Diana Krall, Bono gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla da caz ve pop dünyasının en önemli isimleri yer alıyor. Gecede Tony Bennett’tan önce saat 20.00’de ünlü caz piyanisti Kerem Görsev Trio gecenin açılışını yapacak.



Etkileyici sesi ve çarpıcı sahne performansıyla tanınan, disco’dan rock’a, 70’lerden günümüze uzanan efsane şarkıcı Grace Jones, Emirates Havayolu sponsorluğunda ilk kez İstanbul’da! Kariyerinin hiçbir döneminde gösterişli tavrı ve görüntüsünden ödün vermeyen, geçtiğimiz yıl çıkardığı son albümü Hurricane ile bir kez daha dünyayı sarsan Grace Jones, 16 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’da Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde. Jamaika doğumlu kontralto şarkıcı Grace Jones, çok özel bir vokalist olmanın yanı sıra, androjen görüntüsü ve iddialı sahne şovlarıyla da tanınıyor. 1977 yılında yayınladığı ilk albümü Portfolio’dan bu yana stil ikonu kimliğini taşımaya devam eden Jones’un diskografisi Island Life, Nightclubbing gibi ikonlaşmış yapıtlarla dolu.



“Killer”, “Crazy” ve Grammy ödüllü “Kiss From A Rose” gibi unutulmaz hitleriyle günümüz müziğinin yıldız isimlerinden Seal, İstanbul Caz Festivali’nin bu yılkı yıldız konuklarından…

Son albümü Soul ile modern R&B ve soul müziğinin en güçlü seslerinden olduğunu bir kez daha kanıtlayan Seal, Matraş sponsorluğunda 19 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’de Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde. 1963 yılında Nijeryalı bir baba ve Brezilyalı bir anneden dünyaya gelen Seal, Londra’da yaşayan İngiliz bir ailenin yanında büyüdü. Mimarlık eğitimi ve modellik kariyerinin ardından, Nat King Cole’un kadife sesini anımsatan ses rengi ve şarkı söyleyiş biçimiyle dikkatleri çekip profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. 1990’lardan bu yana birçok uluslararası hitin sahibi olan Seal, duygusal ve dokunaklı şarkılarıyla dünya çapında milyonlarca hayran kazandı ve eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Seal, hiçbir konserinde onu yalnız bırakmayan, Alman süpermodel Heidi Klum’la evli.



Sepetçiler Kasrı’nda iki konser



Müzisyen Wainwright Ailesi’nin Rufus Wainwright’tan sonra bir üyesi daha İstanbul Caz Festivali’nde! Kanada’nın folk müzik alanındaki en ünlü isimlerinden Martha Wainwright, efsanevi Fransız şarkıcıEdith Piaf’ın şarkılarını seslendirdiği projesiyle 6 Temmuz Salı gecesi saat 22.00’de Sepetçiler Kasrı’nda.



Birçok müziksever tarafından heyecanla beklenen, günümüzün en güçlü seslerinden Buika, İstanbul Caz Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Çağdaş İspanyol ve Latin müziğini caz ve flamenkonun melankolisiyle harmanlayan usta şarkıcı Buika, 20 Temmuz Salı gecesi saat 22.00’da Sepetçiler Kasrı’nda sahne alacak.



Lisa Ekdahl'dan boğaza karşı Bossa Nova



İstanbul Caz Festivali seyircilerinin merakla beklediği isimlerden Lisa Ekdahl, sıcak ve çocuksu vokali, caz, bossa nova ve folk müziğin birleştiği birbirinden güzel şarkılarıyla İstanbul’da!

13 Temmuz Salı gecesi The Marmara Esma Sultan’ın muhteşem atmosferinde Abacı Group eş-sponsorluğunda konser verecek. “İsveç’in Norah Jones’u” olarak adlandırılan şarkıcı ve besteci Lisa Ekdahl, popüler şarkısı “Vem Vet” ve çok satan pop-caz albümü Heaven, Earth and Beyond ile İstanbullu müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı.



Latin All Stars'la muhteşem bir gece



Yumuşacık, enfes sesi ve başarılı caz, swing ve Latin müziği yorumlarıyla dünya çapında bir yıldız olan Hollandalı sanatçı Laura Fygi de festivalin yıldız konukları arasında.

Laura Fygi’nin, Türkiye’nin en renkli müzisyenlerinden vurmalı çalgılar ustası, ritim profesörü Ayhan Sicimoğlu ve topluluğu Latin All Stars ile birlikte vereceği konser DHL sponsorluğunda gerçekleştirilecek. The Marmara Esma Sultan’da 14 Temmuz Çarşamba gecesi saat 22.00’da başlayacak bu hareketli gecede Laura Fygi ve Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars, dans etmeyi sevenlerin ayaklarını yerden kesecek.



Sarayın farklı köşelerinde caz



Basgitarın dünyaca ünlü ismi Stanley Clarke, geçtiğimiz yıl kendisi gibi usta iki basçı Marcus Miller ve Victor Wooten’la verdiği unutulmaz konserin ardından, bu kez kendi grubuyla yine İstanbul Caz Festivali’nin konukları arasında... 8 Temmuz Perşembe akşamı Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek konserde The Stanley Clarke Band’e festival izleyicisinin yakından tanıdığı ünlü piyanist Hiromi eşlik edecek.



'Ustalarla buluşma'



Festivalin İstanbul’un tarihi mekânlarında düzenlenen “Ustalarla Buluşma” konserlerinde bu yıl ülkemizin en önemli piyanist ve bestecilerden Fahir Atakoğlu, Grammy ödüllü vurmalı çalgılar ustası Horacio “El Negro” Hernandez ve Kanadalı yetenekli basçı Alain Caron’dan Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde konser verecek. 12 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’da gerçekleştirilecek konserde senfonik çalışmaları ve film müzikleriyle olduğu kadar caz albümleriyle de dikkat çeken piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu’na eşlik edecek cazcılardan ilki İstanbul in Blue albümünde Atakoğlu’yla birlikte çalışan, dünyaca ünlü davulcu Horacio “El Negro” Hernandez. İkiliye elektrik ve akustik basta eşlik edecek isimse tartışılmaz yeteneğiyle bugün en başarılı basçılardan biri olarak kabul edilen Kanadalı Alain Caron.



İtalyanlardan duru bir caz dinletisi

İtalya’nın olduğu kadar Avrupa cazının da en önemli temsilcilerinden, efsanevi trompetçi Enrico Rava ve öğrencisi piyanist Stefano Bollani, İstanbul Caz Festivali’nin konuğu oluyor. 9 Temmuz Cuma akşamı Aya İrini Müzesi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek konserde İstanbullu cazseverler, İtalya’nın en iyi müzisyenlerinden Enrico Rava’nın, 15 yaşından beri öğrencisi olan usta caz piyanisti Stefano Bollani’yle kurduğu sinerjiye tanık olacak.



Elektronik müziğin genç ozanı



Etkileyici sesi, folk ve elektronik müziği ustaca birleştiren çalışmaları ve renkli kişiliği ile tanınan Imogen Heap, festivalde geçtiğimiz yıllarda Rufus Wainwright, Antony and the Johnsons, Blonde Redhead, Cocorosie, Kings Of Convenience, Emiliana Torrini gibi isimleri ağırlayan “Yeni Ozanlar” serisinin bu yılki konuğu olacak. Grammy ödüllü son albümü Ellipse’le hem hayranlarından hem de eleştirmenlerden tam not alan Imogen Heap, 10 Temmuz Cumartesi gecesi saat 21.00’da İstanbul Modern’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.



Orijinal kadrosuyla The Brand New Heavies



Son 20 yılın en önemli acid jazz, funk ve R&B gruplarından The Brand New Heavies, vokalistleri N’Dea Davenport’un da yer aldığı orijinal kadrosuyla İstanbul Caz Festivali’nde. 14 Temmuz Çarşamba gecesi saat 22.00’da, festivalin ilgi gören mekânlarından İstinyePark’ta bir konser gerçekleştirilecek.

Salon'da hafta sonu partileri



İstanbul Caz Festivali’nin ilk yıllarına damgasını vuran, birbirinden renkli grupların sahne aldığı parti geceleri tekrar hayata geçiyor. Festival, bu yıl İKSV’nin yeni açılan mekânı Salon’da hafta sonu partileri, konuklarına funk, soul, Latin ve afro-beat tarzlarının en gözde gruplarıyla neşe ve coşku içinde geçecek geceler yaşatacak.



İstanbul Caz Festivali, Hafta Sonu Partileri’nin ilk gecesinde, basgitarda “slap” tekniğinin yaratıcısı, Amerikalı bariton şarkıcı, müzisyen, besteci ve plak yapımcısı Larry Graham’ı

konuk ediyor. 2 Temmuz Cuma gecesi saat 23.00’da başlayacak Hafta Sonu Partisi’nde

Larry Graham, uzun yıllar Prince ile dünyayı turladığı Larry Graham & Graham Central Station ekibiyle sahne alacak.



Festivalin 9 Temmuz Cuma ve 10 Temmuz Cumartesi geceleri gerçekleştirilecek

Hafta Sonu Partileri’ndeyse, 60’lar sonu, 70’ler başından esintiler taşıyan repertuarlarıyla funk gecelerinin aranan isimlerinden Los Angeles’lı orkestra Breakestra and Chali 2na,

festival izleyicilerine eğlenceli iki gece yaşatacak.



Europen Jazz Club geceleri Salon'da devam ediyor



Festivalde Türkiye caz sahnesinin en başarılı isimlerini Avrupalı ustalarla özel projelerde buluşturan “European Jazz Club” serisi, festival boyunca devam edecek

“European Jazz Club” konserleri saat 22.30’da başlayacak.



European Jazz Club konserleri kapsamında 5 Temmuz Pazartesi akşamı farklı projeleriyle her zaman beğeni toplayan usta caz gitaristi Önder Focan ve sıcak tonu ve stiliyle övgü toplayan Estonyalı saksofoncu Raivo Tafenau; 6 Temmuz Salı akşamı pırıl pırıl ve akıcı sesiyle Jülide Özçelik’in grubu Jülide Özçelik Band ve değişik projeleri ile Hollanda’nın tanınmış saksofon ve klarnet sanatçılarından Maarten Ornstein, 7 Temmuz Çarşamba akşamı kontrbas ustası Volkan Hürsever ve İsveç’in gözde saksofoncularından Magnus Lindgren, 8 Temmuz Perşembe akşamı Türkiye’nin en iyi trompetçilerinden İmer Demirer ve İtalyan trompet ustası Enrico Rava, 13 Temmuz Salı akşamı kontrbasın genç ve parlak isimlerinden Ozan Musluoğlu’nun grubu Ozan Musluoğlu Quartet ve Norveçli trompetçi Tore Johansen, 15 Temmuz Perşembe akşamı da dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve genç izleyicilerden gördüğü ilgiyle dikkat çeken Fransız caz piyanisti Yaron Herman ile be-bop ve caz yorumlarıyla tanınan vokalist ve gitarist Bora Çeliker’in konserleri yer alıyor.



Caz kenti İstanbul



Festivalin, caz müziğini İstanbul’un zengin kültürel dokusuna yayıp en gencinden en yaşlısına her yaştan dinleyici ile buluşturmayı hedeflediği ve ücretsiz olarak gerçekleşecek olan “Genç Caz” ve “Sokak Konserleri” gibi etkinlikler bu yıl da gerçekleşecek.



Festival, Caz Vapuru ile bir kez daha Boğaz’a açılıyor. Caz Vapuru yolculuğuna, 4 Temmuz Pazar günü, New Orleans’lı, bando The Panorama Jazz Band ve İstanbul Saksafon Kuartet eşliğinde çıkıyor.



Son altı yıldır genç caz müzisyen ve topluluklarına Uluslararası İstanbul Caz Festivali programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan “Genç Caz” Konserler Dizisi, bu yıl da devam ediyor. “Genç Caz” Konserler Dizisi’ne katılacak gruplar, Salon’da yapılacak değerlendirme konseri ile belirlenecek. Festival kapsamında gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerine katılacak grupları seçecek olan kurul, Cengiz Baysal, Hülya Tunçağ, Kerem Görsev, Önder Focan, Pelin Opcin, Seda Binbaşgil ve Sevin Okyay’dan oluşuyor.



Festivalin sokak konserleri, New Orleans’tan The Panorama Jazz Band ile devam ediyor. İstanbul’un caz kulüplerinden Nardis Jazz Club bu yıl festival heyecanına, festivale paralel olarak düzenleyeceği konserlerle dâhil olacak. Nardis’te 1–15 Temmuz tarihleri arasında Sibel Köse, Yahya Dai, Selim Benba, Burak Bedikyan ve Ece Göksu gibi cazın önemli isimleri sahne alacak.