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22 bölge valisi terör gündemiyle Ankara'da toplandı

Toplantıda güvenlik sorunları ile terörle mücadele konuları kapsamlı olarak ele alınacak

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık yapacak

18 Eylül 2016 13:16

İçişleri Bakanlığı'nın çağrısıyla doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 22 ilin valisi güvenlik toplantısına katılmak için Ankara'ya gitti. Toplantı yaklaşık 9.5 saat sürdü.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van valisini Ankara'ya çağırdı.

NTV'deki habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bugün yapılacak toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları değerlendirildi.

PKK ile diğer örgütlerin neden olduğu güvenlik sorunları ile terörle mücadele konuları kapsamlı olarak ele alındı.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, saat 10.00'da basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı, İçişleri Bakanı Soylu'nun açılış konuşmasıyla başladı. 

İlgili kurumların bilgilendirmeleri ile devam edecek toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan ve ilgili güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı..

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