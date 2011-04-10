T24 LogoT24 Logo
Dünya

22 BİN ASKER CESET ARIYOR İSHİNOMAKİ/TOKYO (A.A)

10 Nisan 2011 15:15

-22 BİN ASKER CESET ARIYOR İSHİNOMAKİ/TOKYO (A.A) - 10.04.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük hasar görmüş olan bir limanı ziyaret etti ve herşeylerini kaybetmiş olan halka yardım etmek için tüm olanakları seferber edeceklerini belirtti. Ishinomaki limanını ziyaret eden Başbakan Kan yaptığı açıklamada, "Sizi yalnız bırakmayacağız. Hükümet sizinle birlikte tüm gücüyle çalışacak" dedi. Başbakan, balıkçılığın en kısa sürede yeniden başlaması için herşeyi yapacaklarını da söyledi. Bu arada Japonya ordusundan yapılan açıklamada, tsunamiden etkilenen kıyı bölgesinde yeni ceset arama operasyonu için bugün 22 bin asker, 90 uçak ve 50 geminin seferber edildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24