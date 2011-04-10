-22 BİN ASKER CESET ARIYOR İSHİNOMAKİ/TOKYO (A.A) - 10.04.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük hasar görmüş olan bir limanı ziyaret etti ve herşeylerini kaybetmiş olan halka yardım etmek için tüm olanakları seferber edeceklerini belirtti. Ishinomaki limanını ziyaret eden Başbakan Kan yaptığı açıklamada, "Sizi yalnız bırakmayacağız. Hükümet sizinle birlikte tüm gücüyle çalışacak" dedi. Başbakan, balıkçılığın en kısa sürede yeniden başlaması için herşeyi yapacaklarını da söyledi. Bu arada Japonya ordusundan yapılan açıklamada, tsunamiden etkilenen kıyı bölgesinde yeni ceset arama operasyonu için bugün 22 bin asker, 90 uçak ve 50 geminin seferber edildiği belirtildi.