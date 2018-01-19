22. AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ ARİF SAĞ'IN

Haber: İSTANBUL DHA

Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, yaratıcılıkları ile başarıya ulaşmış kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen \'Aydın Doğan Ödülü\'ne bu yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ lâyık bulundu.

1996 yılından bu yana mesleğinde yaratıcı, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ülkemizin ve kültürümüzün tanınırlığını artırıcı çalışmalarda bulunan kişilerin ödüllendirildiği, Türkiye\'nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Aydın Doğan Ödülü\'nün bu yıl verileceği alan \'Türk Halk Müziği\' olarak belirlendi.

ANADOLU MÜZİĞİNİN DÜNYAYA TANITILMASINDA CİDDİ KATKILARI OLDU

Aydın Doğan Vakfı\'nın toplumun daha ileriye taşınması, çağdaş bir düzeye ulaştırılması, bunun için de eğitimin desteklenmesi amaçlarına da bağlı olarak Aydın Doğan Ödülü bu yıl; Türk Halk Müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkıları olmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ\'a verildi. Arif Sağ\'a ödülü, Nisan ayında düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.

NİDA TÜFEKÇİ\'NİN ÖĞRENCİSİ

Arif Sağ kimdir?

1945, Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 3-4 yaşlarından itibaren, babasının değirmeninde duyduğu ritmik seslerin etkisiyle müzikle bir bağ kurdu. 5 yaşında kaval, 6 yaşında gramofon ve plakla; 7 yaşında Erzincan\'da Kumaş Dede\'nin dükkanında bağlamayla tanıştı. 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip, deyişler söylemeye başladı. İstanbul\'a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti\'nde Nida Tüfekçi\'nin öğrencisi oldu.

1963\' te ilk plağı \'Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün\'ü çıkardı. 1965\'de bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp yaklaşık 20 yıl süren \'45\'lik plak dönemi\'nin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50\'ye yakın plak, 200\'ün üzerinde beste yaptı. Çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etmesinin yanı sıra çok sayıda sanatçıya besteler verdi. Bu bestelerinde yerel motiflere çok sık yer verdi.

1975\'de kurulan \'İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuarı\'na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. 1982\'de konservatuardan ayrılıp, kendi adına \'Arif Sağ Müzik Evi\'ni kurdu. Aynı yıl, İstanbul Şan Tiyatrosu\'nda ilk bağlama resitalini verdi. 1980\'li yıllarda ülke dışında çalışmalara başladı ve çeşitli Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde halk müziğimizi ve çalgımızı tanıtıcı etkinliklerde bulundu.

Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde milletvekili olarak görev yaptı. 5 Mayıs 1996\'da Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Roman Herzog\'un desteği ile Köln Filarmoni Orkestrası ile Köln Filarmoni Salonu\'nda verdiği konserle Anadolu müziğinin batıya tanıtılmasına ciddi katkıları oldu. 1996 yılında Köln Senfoni Orkestrası eşliğinde Erdal Erzincan ve Erol Parlak\'la birlikte Köln\'de verdiği konser büyük ilgi gördü ve yine aynı yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine özel ödül verildi.

2000 yılında, İspanya\'nın ünlü Flamenko gitaristi Toma Tito ile Avrupa\'nın 12 ayrı şehrinde konserler vererek bağlamanın yurt dışında tanınmasını ve hak ettiği övgüyü almasını sağladı. 2003 yılında Lübnan\'lı sanatçı Marcel Khalife\'yle birlikte “Kültürler Buluşmasıö adı altında Türkiye\'de bir dizi konserler veren sanatçı, 2005 yılında bir başka flamenko gitaristi Gerardo Nunez\'le birlikte Hollanda ve Türkiye\'de konserler verdi. Arif Sağ, bütün bu etkinlikleri süresince eğitimciliğini de ihmal etmedi. Derslerinin yanı sıra Erdal Erzincan\'la beraber hazırladıkları \'Bağlama Metodu\' büyük ilgi gördü.

AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

Aydın Doğan Vakfı tarafından Vakfın kurucusu Aydın Doğan adına verilen Aydın Doğan Ödülü, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek, Cumhuriyet Türkiyesi\'nde kültür, sanat, edebiyat, bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2)1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş\'e Erdok

22) 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Arif Sağ