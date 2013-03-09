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Yaşam

22 ay hapiste 'unutulan' bir kişiye 22 milyon dolar tazminat

ABD'deki bölge idare mahkemesi, 22 ay hapiste unutulan Stephan Slevin'e 22 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi

09 Mart 2013 14:31

ABD'de alkollü araç kullanmaktan hapse atılan ve unutulduğu için 22 ay boyunca sorgusuz sualsiz yatan Stephan Slevin 22 milyon dolar tazminat kazandı. Önemli sağlık sorunları yaşayan Slevin, kazandığı tazminata sevinemiyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinde 2005 yılında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Steplan Slevin, cezaevine atıldıktan sonra unutuldu.

Sorgusuz sualsiz 22 ay tek hücrede yaşamak zorunda bırakılan Slevin, iltihaplanan dişini kendi çekmek zorunda kaldı. Cezaevi koşullarından dolayı mantar enfeksiyonu kapan Stephan Slevin, 2007 yılında serbest bırakıldıktan sonra da sağlık sorunları yaşamaya devam etti. Travmatik stres bozukluğu yaşayan ABD'li mahkum Slevin, akciğer kanserine de yakalandı.


22 milyon dolar tazminat


22 ay Dona Ana County Cezaevi'nde tek hücrede kaldıktan sonra 2007'de mahkemeye çıkarılan Stephan Slevin'in davası düştü. Sağlık sorunları yaşayan Slevin avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. ABD'deki bölge idare mahkemesi, 22 ay hapiste unutulan Stephan Slevin'e 22 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.


Akciğer hastası


Bölge yönetimi temyize gitse bile Slevin'e 15.5 milyon dolar tazminat ödenecek. Ancak sağlık sorunları yaşayan ve "demokrasinin beşiğinde" 22 ay hapiste unutulan Slevin, kazandığı tazminata sevinemiyor. Post travmatik stres bozukluğu olan Slevin ayrıca akçiğer kanseriyle mücadele ediyor.


'İnsanlık onuruna uygun davranılsın'


Tazminat davasını para için açmadığını ifade eden Stephan Slevin, hapishanede tutulan mahkumlara insanlık onuruna uygun davranılması için mesaj vermek amacıyla söz konusu davayı açtığını söyledi.

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