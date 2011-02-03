T24 LogoT24 Logo
Dünya

218 metrelik otel kül oldu!

Çin'in kuzeyinde havai fişeklerin yol açtığı yangın, 218 metrelik beş yıldızlı oteli küle çevirdi...

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Çin'in kuzeyinde havai fişeklerin yol açtığı yangın, 218 metrelik beş yıldızlı oteli küle çevirdi. 


218 metrelik dev otel 8 saatte kül olduXinhua haber ajansı, Çin'in kuzeyindeki Shenyang kentinde bulunan 20 katlı lüksı otelin yaklaşık 8 saat içinde tamamen yandığını bildirdi.

10 milyon nufüslu kentin en yüksek binasında çıkan yangına çevrede atılan havai fişeklerin yol açtığı sanılıyor. 

İlk belirlemelere göre yangında ölen olmazken, binanın yüksekliği nedeniyle itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale ediyor.Çin'in kuzeyinde havai fişeklerin yol açtığı yangın, 218 metrelik lüks oteli küle çevirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24