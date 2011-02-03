218 metrelik otel kül oldu!

T24

Xinhua haber ajansı, Çin'in kuzeyindeki Shenyang kentinde bulunan 20 katlı lüksı otelin yaklaşık 8 saat içinde tamamen yandığını bildirdi.10 milyon nufüslu kentin en yüksek binasında çıkan yangına çevrede atılan havai fişeklerin yol açtığı sanılıyor.İlk belirlemelere göre yangında ölen olmazken, binanın yüksekliği nedeniyle itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale ediyor.Çin'in kuzeyinde havai fişeklerin yol açtığı yangın, 218 metrelik lüks oteli küle çevirdi.