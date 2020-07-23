215 işçi alımı için 11 bin kişi başvurdu!

Çukurova Üniversitesi'nin güvenlik, koruma hizmetleri, hasta bakım ve temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 215 sürekli işçi alımı için aralarında üniversite mezunlarının da olduğu 11 bin 479 kişi başvuru yaptı. İşe girecekler noter çekilişiyle belirlendi.

HaberTürk gazetesinden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, üniversite, ihtiyaç olan güvenlik ve koruma hizmetleri için 16, temizlik hizmetleri için 139, hasta bakım ve temizliği için de 60 olmak üzere toplam 215 sürekli işçi alınacağı duyurusu yaptı. Yapılan duyuru üzerine, aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu toplam 11 bin 479 kişi başvuruda bulundu.

İşe alınacak isimler ise bugün ÇÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda noter çekilişiyle belirlendi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çekilişe işçi statüsünde çalışacak adaylar davet edilmezken, söz konusu çekiliş üniversitenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Çekilişte isimleri çıkan kişiler arasında belirli şartları taşımayanların yerine, yedek olarak belirlenenlerden seçileceği ifade edildi. Çekiliş sonunda, işe alınacak adayların isimlerinin ÇÜ'nün resmi web sitesinde yayınlanacağı ve aynı zamanda işe başlayacak kişilere mülakat yapılmayacağı da duyuruldu.