213 belediye Maliye'ye borçlu

Maliye devlete 850 bin liranın üzerinde vergi borcu olan 213 belediyenin isimlerini açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Türkiye'de 5 bin 889 kişi ve kuruluşun teşhir limiti olarak belirlenen 850 bin liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor.
Veriler, vergi borçlularının sayısında son 1 yıllık dönemde yüzde 39,8'lik bir artış meydana geldiğini ortaya koyuyor. 2008'de 4 bin 212 kişi listede yer alırken, bu yılki rakamlar, vergi borçluları listesine 1 yılda bin 677 kişinin daha eklendiği anlamına geliyor.
İmar Bankası şubelerinden kamuoyunda tanınan dev şirketlere, spor kulüplerinden enerji şirketlerine, gazinolardan genelev işletmelerine kadar hemen her kesimden mükellefin yer aldığı borçlular listesinde çok sayıdaki belediye ve bağlı işletme de dikkati çekiyor.
İETT'nin borcu 3'e katlandı
Liste, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) vergi borcundaki hızlı yükselişi de gözler önüne seriyor.
Verilere göre, 2008 yılında 56 milyon 976 bin 783 liralık vergi borcu ile listenin 53'üncü sırasında yer alan İETT, 1 yılda borcunu 3'e katladı. İETT Genel Müdürlüğü, yeni listede 156 milyon 51 bin 473 liralık vergi borcu ile 12'inci sıraya çıktı.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle İETT ile birlikte 213 belediye ve bağlı işletmenin devlete 850 bin lira ile 156 milyon lira arasında vergi borcu bulunuyor. Maliye yetkilileri, söz konusu tutarın altında vergi borcu olan belediye sayısının çok daha yüksek rakamlara ulaştığını belirtiyor.
Borçlu belediyeler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli-Gebze Belediyesi ile İstanbul'un Şişli ve Sarıyer Belediyeleri başı çekiyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 121 milyon 31 bin 486 bin liralık vergi borcu ile listenin 18'inci, Gebze Belediyesi 47 milyon 328 bin 580 liralık borç ile 68'inci, Şişli Belediyesi 45 milyon 716 bin 452 liralık borç ile 73'üncü, Sarıyer Belediyesi ise 44 milyon 172 bin 313 liralık borç ile 75'inci sırasında bulunuyor.
Borçlu belediyeler
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinde, devletin 850 bin liranın üzerinde vergi alacağı bulunan 213 belediyenin 129'unun toplam borcunun 2 milyon ve üzerinde olduğu görülüyor.
Listedeki diğer belediyelerin vergi borcu ise 850 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor.
Vergi borcu 2 milyon liranın üzerindeki belediyeler ve bağlı işletmeler şu şekilde sıralanıyor:
BELEDİYELER- Vergi Borcu
BAĞLI İŞLETMELER (Bin TL)
--------------- ---------------
İETT 156.051
Kocaeli Büyükşehir 121.031
Gebze 47.328
İstanbul Şişli 45.716
İstanbul Sarıyer 44.172
İstanbul Avcılar 32.077
Ankara Mamak 31.239
Erzurum Yakutiye 28.402
İstanbul Fatih 25.243
İstanbul Beykoz 25.154
Kocaeli Su ve Kanal. 24.907
Zonguldak 22.439
Sakarya 21.754
Erzurum Palandöken 21.513
Batman 21.469
İstanbul Eminönü 21.312
Isparta 19.222
Düzce 18.273
Muğla Dalaman 17.682
İzmit 16.529
Kırıkkale 16.417
Şanlıurfa 15.496
Bolu 15.369
Kocaeli Derince 13.676
Osmaniye 13.509
Adana Kadirli 13.030
Trabzon 12,795
Adana Yüreğir 12.435
Ordu 12.401
Diyarbakır Yenişehir 12.239
Mardin 12.230
İstanbul Gürpınar 11.401
Tekirdağ 11.341
Kocaeli Bekirpaşa 11.117
Mardin Nusaybin 10.335
Siirt 9.985
Erzurum Kazımkarabekir 9.612
Kocaeli Dilovası 8.936
Samsun Bafra 8.889
Iğdır 8.860
Ankara Çankaya 8.608
Ordu Fatsa 8.503
Samsun Canik 8.487
Erzincan 8.483
Kocaeli Gölcük 8.460
Kocaeli Hereke 8.335
Samsun İlkadım 8.260
Kocaeli Darıca 8.151
Antakya 7.602
Yalova 7.482
Manisa 7.469
Tekirdağ Çerkezköy 7.218
Adana Büyükşehir 7.187
Sinop 7.118
İstanbul Kıraç 7.102
Kocaeli Çayırova 7.092
Ankara Altındağ 6.774
Adana Seyhan 6.603
Gaziantep Nizip 6.213
Kırşehir 6.134
Manisa Turgutlu 5.905
İstanbul Sultanbeyli 5.766
Diyarbakır Sur 5.520
Muş 5.402
Yozgat 5.296
Samsun Çarşamba 5.188
Adıyaman 5.032
Erzurum Pasinler 4.985
Kocaeli Körfez 4.968
Hatay Payas 4.769
Ordu Ünye 4.767
Kocaeli Değirmendere 4.767
Diyarbakır Silvan 4.506
Tokat 4.372
Kars 4.315
Bingöl 4.324
Balıkesir Erdek 4.314
İstanbul Esenyurt 4.151
Zonguldak Kozlu 4.060
Hakkari Yüksekova 3.927
Ankara Çubuk 3.915
Hatay Dörtyol 3.904
Edirne 3.859
İzmir Menemen 3.802
Hatay Samandağı 3.731
Karaman 3.656
Ankara Kızılcahamam 3.647
Gaziantep Kilis 3.631
Samsun Kozluk 3.537
Amasya Suluova 3.446
Mersin Kazanlı 3.409
İstabul Tepecik 3.358
Hatay Belen 3.294
Kocaeli Gölcük Otbs. ve Su İşl 3.271
İstanbul Adalar 3.238
Yozgat Boğazlıyan 3.237
Mardin Kızıltepe 3.223
Kocaeli İhsaniye 3.159
Hatay Reyhanlı 3.143
Muğla Turgutreis 3.120
Yozgat Sorgun 3.086
Tokat Niksan 3.073
Ankara Büyükşehir Otopark İşlt. 2.990
Hakkari 2.900
Balıkesir Altınoluk 2.866
Afyon Sandıklı 2.844
İzmir Bergama 2.829
Kocaeli Karamürsel 2.821
Zonguldak Alaplı 2.782
Amasya Merzifon 2.529
İstanbul Pendik 2.516
Kocaeli Körfez Osi Müdürlüğü 2.494
Mersin Erdemli 2.483
Düzce Akçakoca 2.471
İstanbul Silivri 2.470
Sakarya Karasu 2.460
Samsun Terme 2.421
Balıkesir 2.400
İstanbal beyoğlu 2.366
Bursa Yenişehir 2.347
Afyon Bolvadin 2.327
K. Maraş Elbistan 2.303
İzmir Urla 2.299
Mersin Huzurkent 2.227
Adana Kozan 2.218
Sakarya Geyve 2.187
Balıkesir Susurluk 2.149
Afyon Dinar 2.144
Gaziantep Şahinbey 2.110
Diğer belediyeler
Vergi borcu 850 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen belediyeler de şöyle:
Osmaniye-Toprakkale, Yozgat-Çandır, Trabzon-Of, İskenderun, Gaziantep-Islahiye, Balıkesir- Sındırgı, Erzurum Büyükşehir, Zonguldak-Muslu, Elazığ-Yazıkonak, Mersin- Yenice, Kocaeli- Hisareyn, Nevşehir, İstanbul-Gaziosmanpaşa İlçesi Boğazköy, Erzurum- Dadaşköy İlkkademe, Çanakkale-Gelibolu, Antalya-Hasyurt, Kayseri-Tomarza, Kocaeli-Büyük Derbent, Ankara-Afşar, İzmir-Yenişakran, Hatay-Denizciler, Aydın-İncirliova, Çankırı-Çerkeş, Mersin-Gözne, Şanlıurfa-Karaköprü, Erzurum-Pasinler, Elazığ-Akçakiraz, Samsun-Atakum, Ordu-Bolaman, Isparta-Şakrikaraağaç, Samsun-Bafra, Rize-Pazar, Erzurum-Oltu, Kastamonu-Cide, Sakarya-Kocaeli, Adıyaman-Kahta, Kahramanmaraş-Türkoğlu, Balıkesir-Gömeç, Amasya, Bilecik-Gölpazarı, Aksaray, Mersin-Mezitli, Sivas-Fevzipaşa, Çorum-Alaca, Yozgat-Akdağmadeni, Kocaeli-Tavşancıl, Kocaeli- Halıdere, Kocaeli-Aslanbey, Balıkesir-Manyas, Bayburt, Afyon-Sandıklı, Ankara-Çubuk İşletme Müdürlüğü, Van-Ercis, Adıyaman-Besni, Mardin-Girmeli, Balıkesir-Küçükköy, Zonguldak-Gülüç, Hatay-Erzin, Hatay-Yeşilköy, Bursa-Kurşunlu, Samsun-Altınkum, Manisa-Karaağaç, Kocaeli-Kullar, Kocaeli-Sarımeşe, İzmir-Asarlık, Sakarya-Erenler, Zonguldak-Devrek, Samsun-Havza, Kocaeli-Hereke, Mardin-Midyat, Kocaeli-Sarımeşe, Burdur-Bucak, K.Maraş-Afşin, Van, Elazığ-Yurtbaşı, Sakarya-Pamukova, Batman-Baski, Ankara-Şereflikoçhisar, İstanbul-Taşdelen.