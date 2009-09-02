213 belediye Maliye'ye borçlu

Maliye devlete 850 bin liranın üzerinde vergi borcu olan 213 belediyenin isimlerini açıkladı.



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Türkiye'de 5 bin 889 kişi ve kuruluşun teşhir limiti olarak belirlenen 850 bin liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor.



Veriler, vergi borçlularının sayısında son 1 yıllık dönemde yüzde 39,8'lik bir artış meydana geldiğini ortaya koyuyor. 2008'de 4 bin 212 kişi listede yer alırken, bu yılki rakamlar, vergi borçluları listesine 1 yılda bin 677 kişinin daha eklendiği anlamına geliyor.



İmar Bankası şubelerinden kamuoyunda tanınan dev şirketlere, spor kulüplerinden enerji şirketlerine, gazinolardan genelev işletmelerine kadar hemen her kesimden mükellefin yer aldığı borçlular listesinde çok sayıdaki belediye ve bağlı işletme de dikkati çekiyor.



İETT'nin borcu 3'e katlandı



Liste, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) vergi borcundaki hızlı yükselişi de gözler önüne seriyor.



Verilere göre, 2008 yılında 56 milyon 976 bin 783 liralık vergi borcu ile listenin 53'üncü sırasında yer alan İETT, 1 yılda borcunu 3'e katladı. İETT Genel Müdürlüğü, yeni listede 156 milyon 51 bin 473 liralık vergi borcu ile 12'inci sıraya çıktı.



30 Haziran 2009 tarihi itibariyle İETT ile birlikte 213 belediye ve bağlı işletmenin devlete 850 bin lira ile 156 milyon lira arasında vergi borcu bulunuyor. Maliye yetkilileri, söz konusu tutarın altında vergi borcu olan belediye sayısının çok daha yüksek rakamlara ulaştığını belirtiyor.



Borçlu belediyeler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli-Gebze Belediyesi ile İstanbul'un Şişli ve Sarıyer Belediyeleri başı çekiyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 121 milyon 31 bin 486 bin liralık vergi borcu ile listenin 18'inci, Gebze Belediyesi 47 milyon 328 bin 580 liralık borç ile 68'inci, Şişli Belediyesi 45 milyon 716 bin 452 liralık borç ile 73'üncü, Sarıyer Belediyesi ise 44 milyon 172 bin 313 liralık borç ile 75'inci sırasında bulunuyor.



Borçlu belediyeler



Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinde, devletin 850 bin liranın üzerinde vergi alacağı bulunan 213 belediyenin 129'unun toplam borcunun 2 milyon ve üzerinde olduğu görülüyor.



Listedeki diğer belediyelerin vergi borcu ise 850 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor.



Vergi borcu 2 milyon liranın üzerindeki belediyeler ve bağlı işletmeler şu şekilde sıralanıyor:



BELEDİYELER- Vergi Borcu

BAĞLI İŞLETMELER (Bin TL)

--------------- ---------------

İETT 156.051

Kocaeli Büyükşehir 121.031

Gebze 47.328

İstanbul Şişli 45.716

İstanbul Sarıyer 44.172

İstanbul Avcılar 32.077

Ankara Mamak 31.239

Erzurum Yakutiye 28.402

İstanbul Fatih 25.243

İstanbul Beykoz 25.154

Kocaeli Su ve Kanal. 24.907

Zonguldak 22.439

Sakarya 21.754

Erzurum Palandöken 21.513

Batman 21.469

İstanbul Eminönü 21.312

Isparta 19.222

Düzce 18.273

Muğla Dalaman 17.682

İzmit 16.529

Kırıkkale 16.417

Şanlıurfa 15.496

Bolu 15.369

Kocaeli Derince 13.676

Osmaniye 13.509

Adana Kadirli 13.030

Trabzon 12,795

Adana Yüreğir 12.435

Ordu 12.401

Diyarbakır Yenişehir 12.239

Mardin 12.230

İstanbul Gürpınar 11.401

Tekirdağ 11.341

Kocaeli Bekirpaşa 11.117

Mardin Nusaybin 10.335

Siirt 9.985

Erzurum Kazımkarabekir 9.612

Kocaeli Dilovası 8.936

Samsun Bafra 8.889

Iğdır 8.860

Ankara Çankaya 8.608

Ordu Fatsa 8.503

Samsun Canik 8.487

Erzincan 8.483

Kocaeli Gölcük 8.460

Kocaeli Hereke 8.335

Samsun İlkadım 8.260

Kocaeli Darıca 8.151

Antakya 7.602

Yalova 7.482

Manisa 7.469

Tekirdağ Çerkezköy 7.218

Adana Büyükşehir 7.187

Sinop 7.118

İstanbul Kıraç 7.102

Kocaeli Çayırova 7.092

Ankara Altındağ 6.774

Adana Seyhan 6.603

Gaziantep Nizip 6.213

Kırşehir 6.134

Manisa Turgutlu 5.905

İstanbul Sultanbeyli 5.766

Diyarbakır Sur 5.520

Muş 5.402

Yozgat 5.296

Samsun Çarşamba 5.188

Adıyaman 5.032

Erzurum Pasinler 4.985

Kocaeli Körfez 4.968

Hatay Payas 4.769

Ordu Ünye 4.767

Kocaeli Değirmendere 4.767

Diyarbakır Silvan 4.506

Tokat 4.372

Kars 4.315

Bingöl 4.324

Balıkesir Erdek 4.314

İstanbul Esenyurt 4.151

Zonguldak Kozlu 4.060

Hakkari Yüksekova 3.927

Ankara Çubuk 3.915

Hatay Dörtyol 3.904

Edirne 3.859

İzmir Menemen 3.802

Hatay Samandağı 3.731

Karaman 3.656

Ankara Kızılcahamam 3.647

Gaziantep Kilis 3.631

Samsun Kozluk 3.537

Amasya Suluova 3.446

Mersin Kazanlı 3.409

İstabul Tepecik 3.358

Hatay Belen 3.294

Kocaeli Gölcük Otbs. ve Su İşl 3.271

İstanbul Adalar 3.238

Yozgat Boğazlıyan 3.237

Mardin Kızıltepe 3.223

Kocaeli İhsaniye 3.159

Hatay Reyhanlı 3.143

Muğla Turgutreis 3.120

Yozgat Sorgun 3.086

Tokat Niksan 3.073

Ankara Büyükşehir Otopark İşlt. 2.990

Hakkari 2.900

Balıkesir Altınoluk 2.866

Afyon Sandıklı 2.844

İzmir Bergama 2.829

Kocaeli Karamürsel 2.821

Zonguldak Alaplı 2.782

Amasya Merzifon 2.529

İstanbul Pendik 2.516

Kocaeli Körfez Osi Müdürlüğü 2.494

Mersin Erdemli 2.483

Düzce Akçakoca 2.471

İstanbul Silivri 2.470

Sakarya Karasu 2.460

Samsun Terme 2.421

Balıkesir 2.400

İstanbal beyoğlu 2.366

Bursa Yenişehir 2.347

Afyon Bolvadin 2.327

K. Maraş Elbistan 2.303

İzmir Urla 2.299

Mersin Huzurkent 2.227

Adana Kozan 2.218

Sakarya Geyve 2.187

Balıkesir Susurluk 2.149

Afyon Dinar 2.144

Gaziantep Şahinbey 2.110



Diğer belediyeler



Vergi borcu 850 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen belediyeler de şöyle:



Osmaniye-Toprakkale, Yozgat-Çandır, Trabzon-Of, İskenderun, Gaziantep-Islahiye, Balıkesir- Sındırgı, Erzurum Büyükşehir, Zonguldak-Muslu, Elazığ-Yazıkonak, Mersin- Yenice, Kocaeli- Hisareyn, Nevşehir, İstanbul-Gaziosmanpaşa İlçesi Boğazköy, Erzurum- Dadaşköy İlkkademe, Çanakkale-Gelibolu, Antalya-Hasyurt, Kayseri-Tomarza, Kocaeli-Büyük Derbent, Ankara-Afşar, İzmir-Yenişakran, Hatay-Denizciler, Aydın-İncirliova, Çankırı-Çerkeş, Mersin-Gözne, Şanlıurfa-Karaköprü, Erzurum-Pasinler, Elazığ-Akçakiraz, Samsun-Atakum, Ordu-Bolaman, Isparta-Şakrikaraağaç, Samsun-Bafra, Rize-Pazar, Erzurum-Oltu, Kastamonu-Cide, Sakarya-Kocaeli, Adıyaman-Kahta, Kahramanmaraş-Türkoğlu, Balıkesir-Gömeç, Amasya, Bilecik-Gölpazarı, Aksaray, Mersin-Mezitli, Sivas-Fevzipaşa, Çorum-Alaca, Yozgat-Akdağmadeni, Kocaeli-Tavşancıl, Kocaeli- Halıdere, Kocaeli-Aslanbey, Balıkesir-Manyas, Bayburt, Afyon-Sandıklı, Ankara-Çubuk İşletme Müdürlüğü, Van-Ercis, Adıyaman-Besni, Mardin-Girmeli, Balıkesir-Küçükköy, Zonguldak-Gülüç, Hatay-Erzin, Hatay-Yeşilköy, Bursa-Kurşunlu, Samsun-Altınkum, Manisa-Karaağaç, Kocaeli-Kullar, Kocaeli-Sarımeşe, İzmir-Asarlık, Sakarya-Erenler, Zonguldak-Devrek, Samsun-Havza, Kocaeli-Hereke, Mardin-Midyat, Kocaeli-Sarımeşe, Burdur-Bucak, K.Maraş-Afşin, Van, Elazığ-Yurtbaşı, Sakarya-Pamukova, Batman-Baski, Ankara-Şereflikoçhisar, İstanbul-Taşdelen.

