2118'den geldiğini iddia eden adam: Dünyayı ziyaret eden akıllı uzaylılar var

Alexander Smith adlı bir kişi gelecekten geldiğini ve 2118 yılına ait bir fotoğrafa sahip olduğunu iddia etti.

YouTube’daki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981’de başladığını belirtti. 1981 yılından beri zamanda seyahat eden yaşlı adam, gizli bir CIA denemesinde yer aldığı için geleceğin neye benzediğini gördüğünü söyledi.

CIA’nın kendisini aradığını ve saklanarak yaşadığını belirten Smith, zaman yolculuğuyla ilgili bu videoyu da yayınlayarak hayatını tehlikeye attığını söyledi. Apex TV’ye konuşan Smith, “2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı” dedi.

Dünyanın buna hazır olmadığını düşündüğü şu zamana kadar beklemeyi tercih ettiğini söyleyen Smith, “Hükümet orijinal fotoğrafa el koydu, ancak benden almadan önce düzenlediğim kopyayı almayı başarmıştım” diye konuştu.

Bu fotoğrafın 2118’de çekildiğini belirten Smith, “Bu fotoğrafı nerede çektiğimi asla unutmayacağım. İçeri girmedim şehrin dışındaydım” dedi. Uzaylıların da var olduğunu söyleyen adam “Yabancılar bizi ziyaret ediyor, dünyaya gelen akıllı uzaylılar var. İlk önce 21’inci yüzyılın ortalarında ziyaret ediyorlar” diye konuştu.