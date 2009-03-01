211 bin ev kadını iş peşinde

TÜİK verilerine göre, 2007 yılında çalışmayan 211 bin ev kadınının 2008 yılında iş aramaya başladığını ifade eden İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata, ‘Bu artık, evde bir kişi çalışsın psikolojisinin bittiğini gösteriyor’ dedi.



Küresel kriz, daralan iç ve dış piyasada birçok fabrikanın şalter indirmesine neden oldu. Bunun sonucunda da 2008 kasım döneminde (eylül-ekim-kasım) işsiz sayısı 2 milyon 995 bine yükseldi. Radikal gazetesinin haberinde, işsiz sayısındaki artışın bir bölümü, ev kadınlarının iş aramaya başlamasından kaynaklanıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu’na göre işsiz sayısının 645 bin kişilik artışla, 2 milyon 995 bine ulaştığını söyleyen İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata, “En dikkat çekici olan işgücüne katılma oranının 1.5 puan artması. Bu kadınların çalışmak istemesinden kaynaklandı. 2007’de işgücüne katılmayan 211 bin kadın, 126 bin erkek 2008 kasım döneminde iş aramaya başlamış. 211 bin ev kadının iş aramaya başlaması, evde bir kişi çalışsın psikolojisinin bittiğini gösteriyor” dedi. Ev kadınlarının iş aramaya başlamasında ‘Ya kocam işsiz kalırsa’ korkusunun da etkili olduğu ifade ediliyor.



Krizde ilk olarak kısa çalışma ödeneği taleplerini karşılayarak mevcut istihdamı koruyacaklarını belirten Ata, “Kuruma 1 milyon 185 bin iş arayan kayıtlı. İkinci olarak kriz sonrasına hazırlık yapacağız. Kadın ve gençlerin bu dönemi kriz sonrasına hazırlık dönemi olarak değerlendirmelerini istiyoruz. Meslek sahibi olmaları, mesleki eğitimlerini geliştirmeleri için 1 yılda 100 bin kişiye kurs vereceğiz. Halen 25 ilde 101 projemiz sürüyor” diye konuştu.



‘Harçlık da bizden’



İş-Kur’un düzenlediği kursların ücretsiz olduğunu belirten Ata, şunları söyledi: “Ayrıca katılımcılara asgari ücretin yüzde 60’ı kadar ödeme yapıyoruz, yani aylık 300-330 lira ‘harçlık’ veriyoruz. Bu kursa devam gün sayılarına göre değişiyor. Herhangi bir masraf etmeden kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Tek şartımız İş-Kur’a kayıt yaptırmaları. Kurslarımız bir ila ay ay sürüyor. Bu kurslarla kendilerini geliştirerek, daha kolay iş bulabilirler.”

17 milyon avroluk bir projeye başlayacaklarını belirten İş-Kur Genel Müdürü Namık Ata, “Mart sonunda duyuracağımız projeyi 43 ilde uygulayacağız. 2 bin 600 kadını ‘iş sahibi’ yapacağız. Programa katılan kadınlara bankalar vasıtasıyla sermaye desteği vermeyeceğiz. İşini kurdurana kadar yanında olacağız” dedi.



7 bin 500 kadın eğitilecek



7 bin 500 kadına mesleki eğitim, 1000’den fazla kadına da danışmanlık hizmeti vereceklerini belirten Ata, “Gençler için de 23 milyon avroluk bir proje üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

İş arayanların İş-Kur ve tüm iş arama kanallarını kullanmasını öneren Genel Müdür Ata, “İnternet sitelerine CV bıraksın, ilanlara, özel istihdam bürolarına başvursunlar. Danışmanlarımızdan bilgi alsınlar, eğitimlere katılsınlar” açıklamasında bulundu.



İş arayanlar ne yapmalı?



* İş arayanlar en yakın İş- Kur şubesine başvurarak kayıt yaptırmalı ve kendilerine en uygun iş hakkında bilgi edinmeli

* Gazete ilanları incelenmeli

* Meslek odaları, dernekler ve sendikalardan hangi illerde, hangi firmalarda, hangi işlerde istihdam olanağı olduğu konusunda bilgi alınmalı

* En son bitirilen okulun mezunlar derneğine başvurulmalı

* Akraba, komşu ve arkadaşlara özgeçmiş verilerek, iş bulma konusunda yardım istenmeli

* Her gün en az bir saat başvuru mektubu yazmaya ayrılmalı

* Hedef olarak günde beş ile sekiz başvuru yapılmalı

* Asıl meslekten farklı olarak gelen iş teklifi düşünmeden reddedilmemeli

* Son işten daha az para teklif eden işler göz ardı edilmemeli

