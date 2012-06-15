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Yaşam

21 yıllık lojman cinayeti davasında polis 'zorla' gelecek

Milletvekili oğlunu 1991’de TBMM lojmanında öldürdüğü iddia edilen hükümlü, ‘Polisin yakalamayacağı söylendi’ dedi.

15 Haziran 2012 09:34

Eski SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün, 24 Haziran 1991’de TBMM lojmanlarında öldürülmesinden 20 yıl sonra “cinayeti işlediğini” söyleyen hükümlü Abdullah Gökalp, yeni iddialarda bulundu. Gökalp, “Beş kişi Meclis lojmanlarına gittik, benden maktulü yaralamam istendi. Olaydan sonra lojmanlardaki polislerin bizi yakalamayacağı söylendi” diye konuştu. Gökalp, ailesinin can güvenliğinin sağlanması halinde bildiklerini de anlatacağını sözlerine ekledi.

Milliyet'in haberine göre, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dururuşmaya başka suçtan hükümlü sanık Abdullah Gökalp ile müşteki avukatları katıldı. Sanık Gökalp, cinayet yerine ilk gelen maktulün arkadaşı Çiğdem Taşkıran’ın mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ederek, “Vücut dili gözlenmeli. Bildiği şeyleri eksik anlatıyor. Korkuyor olabilir” dedi.

 

Can güvenliği talebi

 

Dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın da dinlenmesini isteyen Gökalp, bir şey konuşmaması için tehdit edildiğini öne sürdü. Ailesinin can güvenliğinin sağlanması için talepte bulunduğunu ancak bunun yerine getirilmediğini öne süren Gökalp, “Ailem koruma altına alındığında bildiklerimi anlatacağım” diye konuştu.
Mahkeme Başkanı, olayın meydana geldiği dönemde lojmanda polis memuru olarak görev yapan Ali Rıza Girgin’in “tanık” olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verdiğini açıkladı.


Maktulün bazı arkadaşlarının da “tanık” olarak dinlenmesini kararlaştıran mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

 

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