21 yıllık donmuş spermden bebek doğdu

ABD'de 21 yıllık dondurulmuş spermden bebek doğması, bu alanda bir dünya rekoru oldu.



Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki üreme sağlığı uzmanları, "intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu" yöntemiyle ilk bebeğin 1992'de dünyaya geldiğini anımsatarak, Chris Biblis'in 16 yaşındayken ailesinin zoruyla, bu yöntemin daha bulunmadığı bir dönemde, 1987'de spermlerinin dondurulduğunu belirttiler. Uzmanlar, Biblis'in bu spermleriyle bir bebek sahibi olmasının, tıp literatürüne geçtiğini kaydettiler.



13-18 yaşları arasında lösemi tedavisi gören ve son 20 yıldır sağlık sorunu bulunmayan 38 yaşındaki Biblis ve eşinin geçen Mayıs'ta kısırlık tedavisi için başvurduğunu belirten hekimler, Biblis'in dondurulmuş spermlerinin enjeksiyonuyla gebeliğin ilk seferde sağlandığını ifade ettiler.

