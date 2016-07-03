21 yıldır baktığı kaplumbağasından gözyaşlarıyla ayrıldı

Muğla'da yaşayan ve hastalığı sebebiyle Almanya’ya dönmek zorunda kalan kadın, 21 yıldır baktığı kaplumbağasını bakımevine bıraktı. Margret Enkens “21 yıldır çocuğum gibi baktım. Ondan ayrılmak zorundayım, başka çarem yok” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Hürriyet’in haberine göre, Almanya'nın Aachen kentinde yaşayan Margret ve Hans Enkens çifti, 1994'te doğal güzelliklerine hayran kaldıkları Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne yerleşti. 1995'te ilçe merkezinde bir aracın kaplumbağaya çarptığını gören 79 yaşındaki Margret Enkens, yaralı hayvanı veterinere götürdü.

Kabuğu kırılan kaplumbağanın doğal ortamda hayatta kalamayacağını öğrenen Enkens, "Anton" adını verdiği hayvana evinde bakmaya başladı.



Gözyaşlarıyla ayrıldı



Parkinson hastalığına yakalanınca eşiyle Almanya'da özel bir bakımevine yerleşmeye karar veren Enkens, 21 yıldır baktığı kaplumbağası için Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ile iletişime geçti. Enkens, gözyaşları içinde kaplumbağayı HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen'e teslim etti.

“Ayrılmak zorundayım”

Hastalığı nedeniyle ülkesine dönmek zorunda olduğunu anlatan Enkens, "21 yıldır bizimle yaşıyor. Çocuğum gibi baktım. 79 yaşındayım. Parkinson hastalığına yakalandım. Benim için burada bir bakımevi, yurt yok. Yakınımız da yok. Kaplumbağamı HAYDOS'a verdim. Almanya'ya gitmek zorundayım. Ondan ayrılmak zorundayım. Başka çarem yok." diye konuştu.

Dağdelen ise Enkens çiftinin Türkiye'de yakınları bulunmadığı için Almanya'ya dönmek zorunda olduğunu belirtti.