-21 YILDA 16 BAKANLA ÇALIŞTI ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - İçişleri Bakanlığı'nda 1989 yılından beri Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev yapan duayen gazeteci İbrahim Saraçoğlu emekliye ayrıldı. Çalışma hayatına 1977 yılında enerji sektöründe başlayan Saraçoğlu, 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunun Radyo-Televizyon bölümünden mezun oldu. Şubat 1980'de TRT'nin açtığı sınavı kazanarak, TRT Haber Merkezi'nde haber kameramanı olarak göreve başlayan Saraçoğlu, 1980-1984 yılları arasında Güneydoğu'da haber kameramanlığı ve muhabirlik yaptı. Saraçoğlu, 1984-1989 yıllarında Ankara'da TRT Haber Merkezinde görev yaparken, 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu. Görev yaptığı 21 yıl içerisinde 16 içişleri bakanına hizmet veren İbrahim Saraçoğlu, 14 Ekim 1980'de hava korsanları tarafından Diyarbakır'a kaçırılan THY uçağının kurtarma operasyonu görüntüleriyle, 1981 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödülüne layık görüldü. 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'a yönelik suikast girişimi ile ilgili haber ve görüntüleriyle TRT Genel Müdürlüğü tarafından takdirnameyle ödüllendirilen Saraçoğlu'na, İçişleri Bakanlığındaki görevi boyunca da pek çok içişleri bakanı tarafından takdirname verildi. İki dönem Basın İlan Kurumunda İçişleri Bakanlığını temsil eden ve halen Parlamento Muhabirleri Derneği, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği ve Foto Muhabirleri Derneği üyesi olan Saraçoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor. Görev yaptığı 21 yılda bürokrasi ve medya arasında denge unsuru olan ve basın camiası içinde çok sevilen İbrahim Saraçoğlu'nun, bundan sonraki çalışma hayatına Ciner Grubu'nda koordinatör olarak devam edeceği öğrenildi.