21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken üvey annesini gasp etti

Kahramanmaraş'ta, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 32 yaşındaki Ferhat Y., üvey annesinin bileziklerini gasp etti. Ferhat Y., 19 gün sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan Ferhat Y., iddiaya göre 27 Ocak'ta Karamanlı Mahallesi'nde oturan üvey annesine bıçak çekerek 3 bileziğini gasp edip kaçtı.
Ferhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Ferhat Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.