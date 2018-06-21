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21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 'yağma' suçundan 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyetullah Güven (39) yakalandı

21 Haziran 2018 13:05

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da \'yağma\' suçundan 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyetullah Güven (39) yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, \'yağma\' suçundan 21 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Eyetullah Güven\'in Mersin\'den Adana\'ya geldiğini saptadı. Ekipler, Güven\'i, Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi\'nde yakaladı.
Emniyete getirilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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