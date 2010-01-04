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21 yaşında ama podyumdan bıkmış

Halen Cambridge Üniversitesi'ndeki eğitimine devam eden 21 yaşındaki İngiliz manken Lily Cole, podyumlardan çabuk sıkıldı.

04 Ocak 2010 02:00

5Halen Cambridge Üniversitesi'ndeki eğitimine devam eden 21 yaşındaki İngiliz manken Lily Cole, podyumlardan çabuk sıkıldı.
 
Foto Galeri

 İngiliz manken Lily Cole, "Mankenliğe çocuk yaşta başladım. Yıllardır bu işi yapıyorum, artık keyif aldığım söylenemez. Bir an önce oyunculuğa ağırlık vermek ve bu alanda kariyer yapmak istiyorum" dedi. Cole, ilk oyunculuk deneyimini St Trinian's'da yaşadı. The Imaginarium of Doctor Parnassus adlı filmde de Heath Ledger'la birlikte rol alan Cole, şu sıralar Phantasmagoria adlı filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

 

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